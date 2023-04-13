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Uğur Aslan Bu Kez Yüreklere Dokunacak!

Başarılı oyuncu ve yorumcu Uğur Aslan “Aşkın Bedeli” isimli 3 şarkılık Ep’si ile müzikseverlerin kalbine dokunmaya geliyor.

Uğur Aslan Bu Kez Yüreklere Dokunacak!

İlk teklisi “Yaradana Kurban” ile müzikseverlerin beğenisini kazanan başarılı sanatçı, merakla beklenen bir diğer çalışmasının hazırlıklarını tamamladı.

Uğur Aslan Bu Kez Yüreklere Dokunacak!

 

Kendine has tarzı ile sevenlerini sarıp sarmalayan Uğur Aslan’ın yorumu ve romantik şarkıların güçlü kalemi Hakkı Yalçın’ın sözleri buluşunca ikili, başa sarıp sarıp tekrar dinlenilecek eserlere imza attı. 3 parçanın da müziğini ve aranjesini Ceyhun Çelikten’in üstlendiği “Aşkın Bedeli” hissettirdiği yoğun duygular ile dinleyicileri duygusal bir fırtınanın içine sürükleyecek. Hayranlarını yepyeni şarkılarla buluşturan Uğur Aslan’ın üçlemesi, playlistlerin en favori şarkıları olacak.

Uğur Aslan Bu Kez Yüreklere Dokunacak!

HEM AĞLADI HEM AĞLATTI!

Başarılı sanatçı, 3 şarkıdan oluşan EP'nin ilk klibini ise albümün adını taşıyan “Aşkın Bedeli” isimli parçasına çekerek görücüye çıkardı. Aslan, bugüne kadar binlerce başarılı klibe imzasını atan ünlü yönetmen Kemal Başbuğ ile bir araya geldi. Beykoz kundura fabrikasında şarkının ruhuna uygun bir atmosfer içinde çekilen klibin hüznü ve duygusallığına başarılı sanatçı Uğur Aslan’ın takdire şayan oyunculuğu da eklenince dinleyiciler mest olacak.
Uğur Aslan'ın 3 şarkılık Ep’si “Aşkın Bedeli” 14 Nisan tarihinden itibaren Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle tüm dijital platformlarda…

 

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