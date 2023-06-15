Uğur Aslan bir ilke imza attı

Poll Production by Polat Yağcı organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi, dün akşam bir ilke sahne oldu. Ünlü sanatçı Uğur Aslan, farklı bir çalışmaya imza atarak müzikseverlerle buluştu. Bu kez “Afara Senfoni Orkestrası İle Bir Arabesk Müzikali Afara” konseptiyle sahne alan Aslan, birbirinden değerli şarkılara senfonik konserle hayat verdi.

“EN BÜYÜK HAYALİMDİ”

Ünlü sanatçı Uğur Aslan, konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Senfoni orkestrası eşliğinde şarkılar söyleyeceği için heyecanlı olduğunu belirten Aslan, “Hikayemizin yolculuğunu zaten yapıyorduk ama senfoniyle birlikte şarkı söylemek gibi bir hayalim vardı. Müzikal olarak ne kadar güçlü bir şeyle beslersek o kadar kıymetli olacağına inandığım için şeflerimle birlikte güzel bir yola çıktım.” sözlerine yer verdi. “Afara Senfoni Orkestrası İle Bir Arabesk Müzikali Afara”nın devamının geleceğini söyleyen Aslan, müjdeli haberi müzikseverlere verdi.

40 KİŞİLİK DEV ORKESTRAYLA ÖRNEĞİNE AZ RASTLANAN KONSER

Kendine özgü yorumu ve güçlü sesiyle hayranlarının gönlünü fetheden başarılı sanatçı Uğur Aslan, 40 kişiden oluşan “Afara Senfoni Orkestrası” ile sevenlerine unutulmaz bir müzik deneyimi yaşattı. Arabesk müziğin duygusal ve içten yanını senfoni düzenlemeler eşliğinde dinleyicilere aktaran Aslan, hayranlarını bu versiyonla mest etti. En sevilen arabesk şarkılarla kendi hayat hikâyesini harmanladığı müzikalinde Boğaz’ın kıyısından 70’lere doğru adeta bir zaman yolculuğuna çıkardı. Ara ara sahneden seyircinin yanına inerek “Bir Kulunu Çok Sevdim’, ‘Batsın Bu Dünya’, ‘Bir Teselli Ver’ gibi şarkıları senfonik düzenlemelerle seslendiren Uğur Aslan, Kuruçeşme seyircisini müziğe doyurdu. Unutulmaz şarkıları seslendiren başarılı sanatçıya hayranları ve en önde oturan eşi Sema Ergenekon’da eşlik etti. Uğur Aslan’ın hayatına dair anlattığı anılarıyla “Afara Senfoni Orkestrası İle Bir Arabesk Müzikali Afara” dinleyicilere hem hüzünlü anlar yaşattı hem de doyasıya eğlendirdi.

MÜZİKSEVERLER GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Uğur Aslan, “Afara Senfoni Orkestrası İle Bir Arabesk Müzikali Afara” ile depremzedeleri de unutmadı. 11 ilde yaşanan acı olayı müzikaline taşıyan ünlü sanatçı, müzikseverleri duygulandırdı.

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