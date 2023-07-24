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Uğur Aslan’ın büyülü sesinden arabesk rüzgarı!

Poll Production by Polat Yağcı organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri önceki akşam Afara - Bir Arabesk Müzikali ile bir kez daha Uğur Aslan’ı ağırladı. Sahnesinde dillere pelesenk olan arabesk parçalara hayat veren başarılı sanatçı, sevenlerine müzik dolu bir gece yaşattı.

Uğur Aslan’ın büyülü sesinden arabesk rüzgarı!

Başarılı sanatçı Uğur Aslan, sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. “Burası çok heyecan verici ve prestijli bir mecra…Hayal gibi rüya gibi bir şey… Bu fırsatı yakalamak beni çok mutlu ediyor.” sözleriyle sevenlerinin ilgisine teşekkür etti. Yoğun bir konser temposu içinde olduğunu söyleyen Aslan, hayranlarının karşısına bir film projesiyle çıkacağının müjdesini de verdi.

Uğur Aslan’ın büyülü sesinden arabesk rüzgarı!

UĞUR ASLAN’LA ANILAR VE ŞARKILAR BİR ARADA!

En son Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nde senfoni orkestrası ile konser vererek hayranlarına unutulmaz bir deneyim yaşatan Uğur Aslan, ikinci defa Boğaz’ın ışıkları altında müzikseverlerle bir araya geldi. Bir döneme damga vurmuş arabesk şarkıları, kendi hayat hikâyesiyle harmanlayarak dinleyicilere aktaran Aslan, sevenlerine hem hüzünlü anlar yaşattı hem de doyasıya eğlendirdi. Farklı konseptiyle 70’li yıllara selam gönderen başarılı sanatçı, “Bir Kulunu Çok Sevdim’, ‘Batsın Bu Dünya’, ‘Bir Teselli Ver’ gibi eşsiz parçalarla Kuruçeşme seyircisini eğlenceye doyurdu.

Uğur Aslan’ın büyülü sesinden arabesk rüzgarı!

KURUÇEŞME DİNLEYİCİSİNİ COŞTURDU

Uğur Aslan, müzikalin ilerleyen dakikalarında hayat hikâyesine hareketli şarkılarla kısa bir ara verdi. ‘Yaradana Kurban‘, ‘Aşıksın’, ‘Gülüm Benim’ parçalarıyla eğlencenin fitilini ateşleyen ünlü sanatçı, müzik ziyafetini ikiye katladı.

 

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