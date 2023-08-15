Uğur Aslan memleketi Hatay'a gitti! Çare arıyor!

Kanal D’nin sevilen dizisi “Yargı”nın Eren Komiser’i, oyuncu ve şarkıcı Uğur Aslan, 6 Şubat depreminde büyük yıkım yaşayan memleketi Hatay’a yardımlarına devam ediyor. Deprem sonrası şehre ilk koşanlar arasında yer alan Aslan, bölgedeki ihtiyaçları karşılayabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Hatay halkının temiz suya ulaşmakta sıkıntı yaşadığını dile getiren ünlü oyuncu, bununla ilgili projeleri hakkında şunları söyledi:

“Deprem bölgesinde çalışmalarımız devam ediyor. Bölgede en çok ihtiyaç olan şeylerden biri içilebilir temiz su. Taşıma suyla maalesef değirmen dönmüyor. Taşıma işinden kurtulabilmek adına kalıcı çözümler üretmemiz gerekiyor. Depremde altyapının bozulması sebebiyle boru hatlarıyla bu süreç mümkün olmuyor. Bu sebeple içilebilir temiz su tesisleri kurmak için çalışmalara başladık. Hatay milletvekillerimiz, AFAD ve oda başkanlarımızla toplantılar yapıp süreci nihayetlendirmeye çalışıyoruz. İçilebilir temiz su için arıtma konteynerleri bulduk. Bu şekilde hem temiz suyu bölge insanıyla buluşturacağız hem de pet şişe, damacana gibi taşınabilir sulardan kaynaklanan atık probleminin önüne geçmiş olacağız.”



Hatay’da 200 konteyner kent bulunduğunu belirten Aslan, “Amacımız 200 adet içilebilir su arıtma ünitesi kurmak. Her birinin maliyeti 120 bin TL. Herkesin katkısını bekliyoruz” diye konuştu.

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