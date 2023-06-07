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Uğur Aslan’dan bir ilk!

Kendine özgü yorumu ve güçlü sesiyle hayranlarının gönlünü fetheden başarılı sanatçı Uğur Aslan, farklı bir çalışmayla müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Uğur Aslan’dan bir ilk!

Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda, Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nde gerçekleştirilecek olan konserde Aslan, bir ilke imza atacak. “Bir Arabesk Müzikali-Afara” ile dikkatleri üzerine çeken ünlü sanatçı, bu kez senfonik bir konsere imzasını atacak.

Uğur Aslan’dan bir ilk!

40 kişiden oluşan “Afara Senfoni Orkestrası” ile sahne alacak olan ünlü sanatçı, sevenlerine unutulmaz bir müzik deneyimi yaşatacak. Arabesk müziğin duygusal ve içten yanını senfoni düzenlemeler eşliğinde dinleyicilere aktaracak olan Aslan, hayranlarını yine sarıp sarmalayacak. En sevilen arabesk şarkılarla kendi hayat hikâyesini harmanladığı müzikalinde Boğaz’ın kıyısından 70’lere doğru adeta zamanda bir yolculuğa çıkaracak.

Uğur Aslan’dan bir ilk!

“Afara Senfoni Orkestrası İle Bir Arabesk Müzikali Afara” 14 Haziran’da Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nde…

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