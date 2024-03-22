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Tuğba Özay'dan Darülaceze sakinlerine iftar yemeği

Ünlü sanatçı Tuğba Özay, geçtiğimiz günlerde Darülaceze sakinleri için özel bir iftar yemeği düzenledi. İstanbul Darülaceze Müdürlüğü Kayışdağı Yerleşkesi sakinlerinin katılımıyla gerçekleşen iftara iş, sanat, cemiyet dünyasından davetlilerle basın mensupları da yer aldı.

Tuğba Özay'dan Darülaceze sakinlerine iftar yemeği

Tuğba Özay; yemeğin ardından yaptığı konuşmada anne ve babaların  hayatımızdaki önemini vurgulayarak herkesin güzel günler geçirmesini diledi.

Tuğba Özay'dan Darülaceze sakinlerine iftar yemeği

Tuğba Özay, orkestrası eşliğinde birçok ünlü sanatçıyla birlikte Darülaceze sakinlerine müzik ziyafeti sundu. Ev sahipliğini Eshabil Yaşar'ın üstlendiği etkinlik, Kartal Ege Cunda Balık Restaurantta gerçekleşti.

Tuğba Özay'dan Darülaceze sakinlerine iftar yemeği

Tuğba Özay, basına yaptığı açıklamada; “Geleneksel Darülaceze sakinleri için düzenlediğimiz iftar yemeği, çok güzel geçti. Etkinliğin 11. yılında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Tuğba Özay'dan Darülaceze sakinlerine iftar yemeği

2023 yılında kaybettiği  babası şair-yazar İlhan Özay'ın  şiirlerini okuması  için  sahneye  davet ettiği  öğretmen ve yazar annesi Duygu Özay’ın, rahmetli eşinin  şiirlerini okumasıyla davette duygusal anlar yaşandı.

Tuğba Özay'dan Darülaceze sakinlerine iftar yemeği

Maral, Sılanaz, Sevilay Öztürk, Umut Açıkgöz, Pınar Dağdelen, Tufan Köroğlu ve Murat Çelik gibi isimlerin katılımıyla gerçekleşen iftar davetinde Darülaceze sakinlerine moral ve neşe dolu bir müzik ziyafeti sunuldu. Tuğba Özay günün anısına herkese kırmızı karanfil dağıttı.

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