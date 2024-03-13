Six Senses Kocataş Mansions Istanbul, Ramazan ayının en lezzetli ve deneyimsel menülerini misafirlerine sunmaya hazırlanıyor

Huzurlu ve bereketli Ramazan sofralarının vazgeçilmezi olan geleneksel Türk mutfağı lezzetlerini, Chef Erdal’ın imzasıyla misafirleriyle buluşturan Six Senses Kocataş Mansions Istanbul, zengin iftar menüleriyle adeta gastronomik bir deneyim alanı yaratıyor.

Chef Erdal’ın müdavimlerinden her daim tam not alan Ramazan menüsünde bu yıl geleneksel tatların, en lezzetli ve özenli versiyonları yine damaklarda iz bırakıyor.

Hurma, Ege zeytinleri, petek bal, Afyon manda kaymağı, yayık tereyağı, pastırma, yerel peynir tabağı, kuru ve yemişleri içeren iftariyeliklerle başlayan lezzet yolculuğu, iftar sofralarının vazgeçilmezi çorba ile devam ediyor. Chef Erdal’ın imza meze seçkisiyle oluşturulan menüye, ara sıcaklarda ise kızarmış içli köfte, humus & pastırma ve fındık lahmacun eşlik ediyor.

Ana yemekte ise Anadolu’nun en bereketli ve lezzetli tabaklarından biri olan karışık kebap, iftarı lezzet şölenine dönüştürüyor. Hem kalabalık hem de sakin sofraların vazgeçilmez imza yemeği olan karışık kebap tabağı; Adana kebap, ızgara kanat, tavuk but şiş, kırmızı et ve köftenin en özel versiyonlarını bir araya getiriyor.

Misafirlerini Anadolu’da bir gastronomi yolculuğuna çıkaran menü, Ramazan’ın sevilen tatlısı güllaç, manda kaymağı ile servis edilen vişneli ekmek kadayıfı ve baklava çeşitleriyle bu yolculuğu eşsiz bir şekilde tatlandırıyor.

Ramazan ayı boyunca Six Senses Kocataş Mansions Istanbul’un, klasik Türk mutfağının eşsiz lezzetlerini bir araya getirdiği bu geleneksel deneyime davetlisiniz.

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