İftarda da dünya lezzetlerinin buluşma noktası: Novikov İstanbul

Özgün lezzetleri Novikov Restoranları Executive Şefi Luca Malacarne ve Novikov İstanbul Şefi Marti Pineda tarafından hazırlanan ve restoranlarında Novikov’un yüksek standardı ve imzasıyla sunular lezzetler, yerel ürünler, seçkin ambiyans, kusursuz hizmet anlayışıyla büyüleyici bir manzara eşliğinde ikram edilen iftariyeliklerle, Ramazan boyunca misafirlerini ağırlıyor.

Zengin bir menüye sahip Novikov İstanbul, Ramazan boyunca iftar için gelen konuklarına iftariyelikleri ikram ederken, Asya mutfağının en seçkin lezzetlerinden sushi, sashimi, nigiri çeşitlerinin yanı sıra robata ve teppenyaki gibi otantik pişirme teknikleriyle hazırlanan Asya mutfağının özgün tatlarının veya Novikov Black Cod, Alaska Kral Yengeci ve Pekin Ördeği gibi Novikov’un imza yemeklerini de Ramazan süresince servis ediyor. Ayrıca Türk pişirme teknikleriyle hazırlanan ve sadece Novikov İstanbul’da servis edilen Izgara Kalkan Balığı yine restoranın en özel imza yemeği olma özelliğini taşıyor. Tercihi İtalyan tatlarından yana olanlar içinse pizza, risotto, carpaccio gibi klasik İtalyan lezzetlerinin yanı sıra özel soslarla harmanlanmış taze makarnalar da lezzet seçenekleri arasında.

İFTAR DAVETLERİ İÇİN DE UYGUN

Modern ve sofistike tarzıyla öne çıkan Novikov İstanbul, romantik akşam yemekleri, aile ve dostlar arası samimi kutlamalar, iftar davetleri veya özel şirket etkinlikleri için üstün hizmet kalitesiyle eşsiz bir atmosfer vaat ediyor.

Boğaz’a nazır geniş teras ve bahçe alanlarıyla dikkat çeken Novikov Istanbul’un modern tasarımı, sofistike çizgisi de lezzetleri kadar dikkat çekiyor. Rafine detaylar barındıran tasarımda öne çıkan natürel renk paleti ve malzeme seçimleri, dingin bir atmosfer yaratıyor. Mekâna şıklık katan çarpıcı detaylar ise lüks algısını pekiştiriyor.

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