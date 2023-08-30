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Afra Saraçoğlu'nun paylaştığı fotoğraf olay yarattı!

Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu'nun paylaştığı fotoğraf olay yarattı! İşte detaylar...

Afra Saraçoğlu'nun paylaştığı fotoğraf olay yarattı!

Yalı Çapkını dizisinin ikinci sezon çekimlerine başlayan Afra Saraçoğlu'nun paylaştığı fotoğraf olay yarattı.

Afra Saraçoğlu'nun paylaştığı fotoğraf olay yarattı!
Partneri Mert Ramazan Demir ile barıştığı iddia edilen oyuncunun, ceket kombini dikkat çekti.

Afra Saraçoğlu'nun paylaştığı fotoğraf olay yarattı!

Saraçoğlu, kareyi Instagram'dan paylaştı.

Afra Saraçoğlu'nun paylaştığı fotoğraf olay yarattı!

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