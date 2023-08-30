Yalı Çapkını dizisinin ikinci sezon çekimlerine başlayan Afra Saraçoğlu'nun paylaştığı fotoğraf olay yarattı.



Partneri Mert Ramazan Demir ile barıştığı iddia edilen oyuncunun, ceket kombini dikkat çekti.

Saraçoğlu, kareyi Instagram'dan paylaştı.

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