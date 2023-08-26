Yalı Çapkını dizisinde oynayan Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir ilişkisinde flaş gelişme yaşandı. Bodrum tatilinde öpüşürken görüntülenen ikilinin daha sonra ayrıldığı iddia edilmişti.



Setin ilk gününde ikilinin karavan önünde güldüğü poz hayranlarını heyecanlandırdı. Çiftin barıştıkları iddia edildi.

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