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Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir ilişkisinde flaş gelişme!

Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir ilişkisinde flaş gelişme! İşte detaylar...

Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir ilişkisinde flaş gelişme!

Yalı Çapkını dizisinde oynayan Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir ilişkisinde flaş gelişme yaşandı. Bodrum tatilinde öpüşürken görüntülenen ikilinin daha sonra ayrıldığı iddia edilmişti.

Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir ilişkisinde flaş gelişme!
Setin ilk gününde ikilinin karavan önünde güldüğü poz hayranlarını heyecanlandırdı. Çiftin barıştıkları iddia edildi.

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