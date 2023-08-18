Yalı Çapkını'nın sete çıkış tarihi belli oldu

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yalı Çapkını dizisinin yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Önceki gün Ayvalık’ta çektiği Zeytin Ağacı dizisindeki görevini ödüllü yönetmen Erdem Tepegöz’e devreden Burcu Alptekin, çalışmaları hızlandırdı.



Binnur Kaya ve Tarık Emir Tekin’in de hikâyesine dahil olduğu dizinin bugün kostüm provası yapılmasına karar verildi.



Dizinin sete çıkış tarihi de netleşti. Son anda yeni bir değişiklik olmazsa OGM Pictures imzalı Yalı Çapkını dizi ekibi 25 Ağustos Cuma günü sete çıkacak.

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