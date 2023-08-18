  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Yalı Çapkını'nın sete çıkış tarihi belli oldu

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını dizisinin sete çıkış tarihi merak konusuydu.

Yalı Çapkını'nın sete çıkış tarihi belli oldu

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yalı Çapkını dizisinin yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Önceki gün Ayvalık’ta çektiği Zeytin Ağacı dizisindeki görevini ödüllü yönetmen Erdem Tepegöz’e devreden Burcu Alptekin, çalışmaları hızlandırdı.

Yalı Çapkını'nın sete çıkış tarihi belli oldu
Binnur Kaya ve Tarık Emir Tekin’in de hikâyesine dahil olduğu dizinin bugün kostüm provası yapılmasına karar verildi.

Yalı Çapkını'nın sete çıkış tarihi belli oldu
Dizinin sete çıkış tarihi de netleşti. Son anda yeni bir değişiklik olmazsa OGM Pictures imzalı Yalı Çapkını dizi ekibi 25 Ağustos Cuma günü sete çıkacak.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ünlü oyuncu Binnur Kaya 'Yalı Çapkını' dizisine dahil oldu
  Magazin

Ünlü oyuncu Binnur Kaya 'Yalı Çapkını' dizisine dahil oldu

Yalı Çapkını dizisinde bomba ayrılık
  Magazin

Yalı Çapkını dizisinde bomba ayrılık

Emre Altuğ Yalı Çapkını dizisindeki partneri Gözde Kansu ile sevgili mi? Altuğ'dan şaşırtan açıklama!
  Magazin

Emre Altuğ Yalı Çapkını dizisindeki partneri Gözde Kansu ile sevgili mi? Altuğ'dan şaşırtan açıklama!

Ünlü oyuncu Çetin Tekindor Yalı Çapkını dizisinden ayrılıyor mu?
  Magazin

Ünlü oyuncu Çetin Tekindor Yalı Çapkını dizisinden ayrılıyor mu?

Afra Saraçoğlu'ndan bikinili pozlar
  Magazin

Afra Saraçoğlu'ndan bikinili pozlar

Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam sevgilisi Erdem Kaynarca'dan ayrıldı
  Magazin

Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam sevgilisi Erdem Kaynarca'dan ayrıldı