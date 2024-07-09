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Afra Saraçoğlu suç duyurusunda bulundu! Ajansından açıklama geldi

En son 13 yaşındayken gördüğünü söylediği babasını affedip Amerika'da ziyaret eden Afra Saraçoğlu, sosyal medya hesaplarından kendisi hakkında hakaret içerir paylaşımlarda bulunanlarla ilgili suç duyurusunda bulundu.

Afra Saraçoğlu suç duyurusunda bulundu! Ajansından açıklama geldi

Yalı Çapkını'nda başrol oynayan Afra Saraçoğlu, İspanya tatilinden yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyordu. Özel hayatıyla da sık sık gündemde olan güzel oyuncu bir süre önce baba itirafında bulunmuştu. 

Afra Saraçoğlu suç duyurusunda bulundu! Ajansından açıklama geldi

Afra Saraçoğlu babasından babalık görmediğini açıklayarak "Annemle babam ben çok küçükken ayrıldı. Babamla 9 ve 13 yaşındayken iki kez görüştüm, bir daha hiç haber alamadım. Artık görüşmem, üzerimde hiç emeği yok" demişti.

Afra Saraçoğlu suç duyurusunda bulundu! Ajansından açıklama geldi

Küçük yaşta terk edildiğini söyleyen güzel oyuncu kararını değiştirdi.

Afra Saraçoğlu suç duyurusunda bulundu! Ajansından açıklama geldi

Afra Saraçoğlu, en son 13 yaşındayken gördüğünü söylediği babası Uğur Saraçoğlu'nu affetti ve Amerika'ya giderek babasını ziyaret etti. 

Afra Saraçoğlu suç duyurusunda bulundu! Ajansından açıklama geldi

Güzel oyuncu babasıyla pozlarını sosyal medyadan paylaşınca gündem oldu. 

Saraçoğlu, son dönemde sosyal medya üzerinden hakaret içerikli mesajların artması üzerine bağlı olduğu ajansının avukatları aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. 

Konuyla ilgili ünlü oyuncunun ajansı şu açıklamayı yaptı:

Afra Saraçoğlu suç duyurusunda bulundu! Ajansından açıklama geldi

 

 

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