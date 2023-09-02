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Afra Saraçoğlu sevgilisi Mert Ramazan Demir sorusuna bakın ne yaptı?

Afra Saraçoğlu sevgilisi Mert Ramazan Demir sorusuna bakın ne yaptı? İşte detaylar...

Afra Saraçoğlu sevgilisi Mert Ramazan Demir sorusuna bakın ne yaptı?

Afra Saraçoğlu, Melike Şahin konserinde görüntülendi.

 Afra Saraçoğlu sevgilisi Mert Ramazan Demir sorusuna bakın ne yaptı?

Saraçoğlu “Melike konserine ilk gelişim, geçen sefer çok gelmek istedim olmadı. Şimdiye kısmetmiş” dedi.

Afra Saraçoğlu sevgilisi Mert Ramazan Demir sorusuna bakın ne yaptı?
Muhabirlerin “Afra Hanım dizi başladı neler söylemek istersiniz?” sorusuna “Evet çekimler başladı, çalışmaya başladık. Bizi güzel ve heyecanlı bir sezon bekliyor" yanıtını verdi.

Afra Saraçoğlu sevgilisi Mert Ramazan Demir sorusuna bakın ne yaptı?
Muhabirlerin “Afra Hanım, annenizle güzel bir tatil yaptınız. Ondan önce de partneriniz Mert Ramazan Demir'le başbaşa bir tatil yaptınız, sonra ayrılık haberi geldi. Sonra yine barıştığınız yazıldı. Bunu sizin ağzınızdan öğrensek. Nedir son durum?” sorusu üzerine

Afra Saraçoğlu sevgilisi Mert Ramazan Demir sorusuna bakın ne yaptı?
Afra Saraçoğlu “Ben şimdiye dek hiç bu sorulara cevap vermedim, vermeyeceğim de. Konser başlıyor” diyerek koşmaya başladı.

Afra Saraçoğlu sevgilisi Mert Ramazan Demir sorusuna bakın ne yaptı?

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