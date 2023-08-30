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Tuğba Özay ve Betül Kılıç Nişantaşı City’s'de buluştu

Ünlü sanatçı Tuğba Özay ve tanınmış iş insanı Betül Kılıç, Nişantaşı City’s'te bir araya geldi.

Tuğba Özay ve Betül Kılıç Nişantaşı City’s'de buluştu

Betül Kılıç ile hem kahvaltı yapmak hem de iş görüşmesi için buluşan Tuğba Özay, Türkiye'nin sağlık turizmindeki başarısına dikkat çekerek, Kılıç'ın bu alandaki deneyimlerini paylaştı.

Tuğba Özay ve Betül Kılıç Nişantaşı City’s'de buluştu

Tuğba Özay: Uzun zamandır sağlık sektörüne yönelmek istiyordum 

Tuğba Özay, Betül Kılıç ile yakınlığından bahsederek, uzun süredir sağlık sektörüne ilgi duyduğunu belirtti. Özay, Türkiye'nin sağlık turizmindeki başarılarına vurgu yaparak, sağlık turizminin her geçen gün yükselen bir ivme kazandığını ifade etti. 

Tuğba Özay ve Betül Kılıç Nişantaşı City’s'de buluştu

Betül Kılıç: Türkiye, sağlık turizminde yükselen bir güç 

Almanya'da doğan, 3 dil bilen ve eğitimini de Almanya'da tamamlayan Betül Kılıç, 10 yıldır sağlık turizmi alanında faaliyet gösterdiğini belirtti. Almanya, Londra ve İstanbul'da sağlık turizmine yönelik çalışmalarını sürdüren genç girişimci, Türkiye'nin sağlık turizmindeki başarısını ekonomik ve güvenilir sağlık hizmeti sunmasına bağladı. Yüksek standartlarda sağlık hizmetinin ekonomik olması ve güvenilirlik sağlamasıyla Türkiye'nin bu alanda yükselen bir güç haline geldiğini vurguladı. Kılıç, "Sağlık turizminde dünyada artan bir trend var. Uluslararası seyahatler giderek artıyor. Türkiye de çok önemli bir destinasyon. Türkiye, ilk 10 hatta bazı kaynaklara göre ilk 5 içinde yer alıyor. Çok ciddi bir potansiyelimiz var” dedi.

Tuğba Özay ve Betül Kılıç Nişantaşı City’s'de buluştu

 

 

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