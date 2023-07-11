Tuğba Özay’dan dikkat çeken estetik açıklaması

Meral İbişağa ev sahipliğinde gerçekleşen açılışta Elles ile Özay’ın son teknoloji cihazlar hakkında bilgi alırlarken, doğallığın çok önemli olduğunu ve uzman kişilerin yapması gerektiğini söylediler.

"RUH SAĞLIKLARI YERİNDE DEĞİL"

Açılış öncesi basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Tuğba Özay, “Sağlıklı yaşıyorum ve alkol almıyorum. Düzenli spor yapıyorum ve gece hayatım yok. Hiç estetiğim yok. Estetik yaptırmaya sağlığı için ihtiyaç duyanların da olabileceğine” dikkat çekerek, çok fazla abartılmaması gerektiğini ifade etti.

Sürekli estetik yaptıranların ruh sağlıklarının güzel olmadığını düşündüğünü söyleyen Özay, "Dolgusu var ama yetmiyor. Biraz daha şişiriyor. Bu nedir? Senin bedeninle, ruhunla ve kendinle barışık olmadığının göstergesidir. Uzmanlar da bunu söylüyor. Hele ki çok genç yaşta estetik yaptırıyorlar. Daha vücudu oturmamış ama her tarafını yaptırmış. Buradan genç kızlara sesleniyorum. lütfen doğal güzelliğinizi koruyun. Bunun sonu yok. Her gün yeni bir şeyler çıkar.” dedi.

GÜZELLİK YARIŞMALARI YAPILMAMALI!

"Bana göre artık güzellik yarışmaları da yapılmamalı" diyerek konuşmasını sürdüren Özay, "Eskiden bu yarışmalarda bir kriter, kural vardı. Estetik operasyonu yapanlar katılamazdı. Son yıllarda kaç tane güzelin ismini hatırlıyorsunuz. Aranızda hatırlayan var mı? Ama bir Deniz Şener dediğinizde, Tuğba Özay dediğinizde, Çağla Şikel dediğinizde herkesin aklına gelir. Son yıllardaki güzellerin maalesef çoğunun ismini bilmiyoruz. O yüzden doğal güzellik diyorum" diye konuştu.

‘İNŞALLAH SAĞLIKLI DÜNYAYA GELİR’

Her zaman iç güzelliğe önem verdiğini belirten Wilma Elles, “Güzel uyumaya, güzel beslenmeye en önemlisi de güzel düşünmeye önem veriyorum. Dış güzellik de doğallık çok önemli” dedi. Üçüncü çocuğuna hamile olan Elles, "Çok mutluyum. Bunu yaşamak müthiş bir şey. İçimde küçük bir insan hareket ediyor. Bir kadın olarak şanslıyım. İnşallah sağlıklı dünyaya gelir" dedi.

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