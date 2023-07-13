TOYP Türkiye'nin genç yetenekleri JCI TOYP Global'de ilk 30’da

Genç Liderler ve Girişimciler (JCI) Türkiye Derneği adına JCI İstanbul Şubesi tarafından bu yıl 29’uncusu düzenlenen, toplumsal gelişime önemli katkıları bulunan ve daha iyi yarınların peşinde koşan, ülkemizin başarılı gençlerinin çalışmalarını görünür kılmayı amaçlayan TOYP “Türkiye’nin 10 Başarılı Genci” onurlandırma programının ilk ayağını TOYP 2022 Türkiye’de başarıyla tamamlayan 4 başarılı ve öncü genç, programın ikinci ayağı olan TOYP Global’de yer almaya hak kazandı. Dünya finalinde ilk 30'da yer alan başarılı gençler; Begüm Esra Aytan, Uğur Tanrıverdi, Arif Engin Çetin ve Selçuk Yusuf Arslan Türkiye'yi onurlandırarak ülkemizin geleceğine yön veren genç liderler arasında yerlerini aldılar.

Gençlerin başarılarını takdir etmek ve ödüllendirmek amacıyla düzenlenen JCI TOYP, “Türkiye’nin 10 Başarılı Genci” onurlandırma programı, dünya genelindeki genç liderler arasında saygın bir yere sahip olmakla birlikte Türkiye'nin genç neslinin dünya çapında tanınmasına ve ilham verici çalışmalarının küresel ölçekte paylaşılmasına olanak sağlamaktadır. Türkiye'den 2022 Yılı TOYP programında; İş Dünyası, Ekonomi ve/veya Girişimcilik kategori birincisi Begüm Esra Aytan, Tıbbi Yenilik ve Buluşlar kategori birincisi Uğur Tanrıverdi, Fen ve Teknik Gelişme kategori birincisi Arif Engin Çetin ve İnsanlığa ve Gönüllü Kuruluşlara Hizmet kategori birincisi Selçuk Yusuf Arslan, yaptıkları olağanüstü çalışmalar ve etkileyici çalışmalarıyla Türkiye'nin gururu olarak uluslararası alanda adını duyuracaklar.

"Türkiye'nin 10 Başarılı Genci" onurlandırma programı olan JCI TOYP, her yıl önceki dönemlerin üzerine değer katarak düzenlenmekte olup 29. Döneminde daha da büyük bir başarıya imza atabilmek için 18-40 yaş arası genç adayları 10 farklı kategorideki başarılarını sergilemeleri için başvuruya davet ediyor. Bu genç ve başarılı adaylar, alanlarında uzman ve birbirinden değerli jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek ve Aralık 2023'te gerçekleştirilecek görkemli gala gecesinde her kategoriden bir aday onurlandırılacaktır.

BAŞVURULAR İÇİN SON TARİH 30 AĞUSTOS

TOYP aday başvuruları, 30 Ağustos 2023 tarihine kadar https://toyp.org.tr/ web adresindeki online başvuru bölümünden doğrudan yapabileceği gibi, e-posta ile başvuru bölümündeki başvuru formunu doldurarak, basvuru@toyp.org.tr e-posta adresine göndererek de gerçekleştirilebiliyor. TOYP değerlendirmeleri 10 farklı kategoride yapılmakta olup, 18-40 yaş arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes, projesine uygun seçtiği bir kategoride başvuru yapabiliyor. 2023 TOYP Onurlandırma Programı (Türkiye’nin On Başarılı Genci) başvuru kategorileri şöyle:

İş Dünyası, Ekonomi ve/veya Girişimcilik

Siyaset, Hukuk ve Kamu Yönetimi

Bilimsel Önderlik

Kültürel Başarı

Çevre Korumacılığı ve Ahlaki Önderlik

İnsan Haklarına, Çocuklara ve Dünya Barışına Katkı

İnsanlığa ve Gönüllü Kuruluşlara Hizmet

Fen ve Teknik Gelişme

Kişisel Başarı

Tıbbi Yenilik ve Buluşlar

Adaylar, aynı proje ile sadece bir kategori için başvuruda bulunabiliyor. Detaylı bilgi için ilgili linklerin tümüne ve başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz;

https://linktr.ee/toypturkiye

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