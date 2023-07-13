TOYP Türkiye 2023 başvuruları başladı

Dünyanın önde gelen sivil toplum kuruluşlarından biri olan Genç Liderler ve Girişimciler Derneği (JCI)’nin global onurlandırma programı olan TOYP (Ten Outstanding Young Person of the World)’un Türkiye ayağı TOYP Türkiye bu yıl 29. kez düzenlenmek üzere 10 kategoride kendini tanıtma fırsatı yakalayacak 18-40 yaş arasındaki genç ve başarılı adaylarını bekliyor.

JCI Türkiye programı olarak JCI İstanbul tarafından organize edilen TOYP Türkiye, bu 29 yılda 20 Dünya Birincisi çıkararak önemli başarılar imza attı. JCI TOYP Türkiye programı kapsamında onurlandırılacak adaylar, programın ilk ayağı olarak Türkiye’de ulusal düzeyde tanınarak, programın ikinci ayağında uluslararası alanda TOYP Global programına katılma hakkı kazanacak.

JCI Türkiye Başkanı Fatih Katipoğlu, konuyla ilgili şunları söyledi: "TOYP, gençlerin uluslararası bir platformda başarılarını tanıtma ve farkındalık yaratma fırsatı sunan bir onurlandırma programıdır. Her yıl seçilen gençler, diğer ülkelerden gelen katılımcılarla bir araya gelerek bilgi ve deneyim paylaşımı yapılıyor. Bu onurlandırma programı, gençlerin vizyonlarını ilham verici bir şekilde dünyaya aktarmalarını sağlıyor. TOYP katılımcıları, kendi toplumlarında ve dünya genelinde öncü liderler olarak tanınma fırsatı buluyorlar.

TOYP programı, 10 farklı alanda farkındalık yaratmayı hedefliyor ve gençlerin bu alanlarda örnek olmalarını teşvik ediyor. Programın bültenleri ve medya kapsamı, gençlerin başarılarını daha geniş bir kitleye duyurarak toplumun bu alanlara olan ilgisini artırıyor.

JCI Türkiye olarak, bu genç liderlerin başarılarını gözler önüne sermek ve diğer gençleri de cesaretlendirmek için bu programı düzenlemekten gurur duyuyoruz."

BAŞVURULAR İÇİN SON TARİH 30 AĞUSTOS

TOYP aday başvuruları, 30 Ağustos 2023 tarihine kadar https://toyp.org.tr/ web adresindeki online başvuru bölümünden doğrudan yapabileceği gibi, e-posta ile başvuru bölümündeki başvuru formunu doldurarak, basvuru@toyp.org.tr e-posta adresine göndererek de gerçekleştirilebiliyor. TOYP değerlendirmeleri 10 farklı kategoride yapılmakta olup, 18-40 yaş arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes, projesine uygun seçtiği bir kategoride başvuru yapabiliyor. 2023 TOYP Onurlandırma Programı (Türkiye’nin On Başarılı Genci) başvuru kategorileri şöyle:

İş Dünyası, Ekonomi ve/veya Girişimcilik

Siyaset, Hukuk ve Kamu Yönetimi

Bilimsel Önderlik

Kültürel Başarı

Çevre Korumacılığı ve Ahlaki Önderlik

İnsan Haklarına, Çocuklara ve Dünya Barışına Katkı

İnsanlığa ve Gönüllü Kuruluşlara Hizmet

Fen ve Teknik Gelişme

Kişisel Başarı

Tıbbi Yenilik ve Buluşlar

Adaylar, aynı proje ile sadece bir kategori için başvuruda bulunabiliyor. Detaylı bilgi için ilgili linklerin tümüne ve başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz;

https://linktr.ee/toypturkiye

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