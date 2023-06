Sounds of Paşaköy klasik müziği doğayla buluşturmaya devam ediyor

Sounds of Paşaköy, mavi ve yeşilin en güzel tonlarının birleştiği Assos Paşaköy’de Güdemez çiftinin evinde klasik müzik hayranlarını üçüncü kez bir araya getiriyor. İlki “zeytin ağaçları altında klasik müzik” mottosuyla 2021 yılında düzenlenen konserler, sanat ve iş dünyasından kıymetli isimlerin katılımıyla gerçekleşiyor. Ünlü Ortopedi ve Travmatoloji, El Cerrahisi ve Mikrocerrahi Doktoru Prof. Dr. Eftal Güdemez ve ilk sergisini geçtiğimiz Ocak ayında hayata geçiren Heykeltıraş Damla Güdemez çifti sanata ve doğaya olan hayranlıklarını klasik müzikle buluşturuyor. Üç senedir gerçekleşen konserlerde, volkanik bir tepe üzerine konumlanmış ve 3000 yıllık köklü bir tarihi barındıran Assos, bütün güzelliğiyle klasik müzik severlere eşlik ediyor. Klasik müziği yaşatmak amacıyla yola çıkan Sounds of Paşaköy, klasik müziği daha geniş kitlelere ulaştırmayı ve sevdirmeyi amaçlıyor.

Assos Paşaköy’e hayranlıklarıyla bilinen Güdemez çifti, evlerinde gerçekleştirdikleri konserlerle aynı zamanda bölgeye katkıda bulunmayı, konserlerin sürdürülebilir ve kalıcı olmasını hedefliyor. Sounds of Paşaköy’ün marka hayalini anlatan Eftal Güdemez, “Paşaköy’ün tarihi, coğrafi geçmişi, kültürel ve felsefi birikiminin enerjisi ile yıllardır içli dışlı olan ve yaşayan kişiler olarak Assos, bizim için çok kıymetli. Bizi bütün güzellikleriyle büyüleyen bu değerli yeri, kendi yaşadığımız bu duyguları markamız aracılığıyla daha geniş kitlelere ulaştırmayı arzu ediyoruz. Bu yolculukta çok heyecanlıyız” ifadelerini kullanıyor. Damla Güdemez ise mutluluğunu ve heyecanını şu kelimelerle anlatıyor; “Her şeyden önce sanatın her formuna hayranız. Paşaköy’deki evimiz yeşillikler ve zeytin ağaçlarıyla çevrili. Bu doğal güzelliği klasik müzikle buluşturduğumuzda ortaya çıkan şahane atmosfer bizi çok heyecanlandırıyor. Ağustos ayında üçüncüsünü gerçekleştireceğimiz Sounds of Paşaköy klasik müzik konserini sizlerle paylaşmak için sabırsızlanıyoruz” diyor.

Sounds of Paşaköy bu yıl da deprem bölgesindeki çocuklara destek olacak

Sounds of Paşaköy, sanatın özü olan paylaşım ve birliktelik duygusuna anlam katmayı da kendine misyon ediniyor. Bu doğrultuda Sounds of Paşaköy, her sene katkıda bulunulacak özel bir proje belirleyerek konser davetlileriyle beraber projeye bağışta bulunuyor. 2022 yılında gerçekleşen konsere katılan davetlilerin de desteğiyle TEMA Vakfı’na bağış yapılarak yüzlerce ağaç dikildi. Bu sene gerçekleşecek olan konserde ise ülkenin 11 ilini kapsayan büyük depremin ardından o bölgede yaşayan ve müzik aletlerini kaybetmiş çocukların müzik eğitimlerine devam edebilmeleri için bağış toplanacak.

Doğanın huzurlu atmosferi arasından yükselen klasik müzik sesleriyle ilk konserini 2021 yılında gerçekleştiren Sounds of Paşaköy’e Mozart’ın iki adet meşhur piyano quartet eseri eşlik etti. Bu güzel yolculuğun ilk adımı olan konser, 2022 yılında ilk senenin deneyiminden güç alarak daha geniş bir kitleyle buluştu. Bu konsere Cello Paradiso eşsiz notalarıyla anlam kattı. Ağustos ayında gerçekleşecek üçüncü konserde ise önemli Türk bestecilerinin yer aldığı ve klasik dönemden modern döneme uzanan geniş bir repertuvara sahip Borusan Quartet sahne alacak.

