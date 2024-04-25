  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

“Yılın Mimar Sinanları” sahiplerini buldu  

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin oylarıyla belirlendiği “Yılın Mimar Sinanları” ödülleri sahiplerini buldu.

“Yılın Mimar Sinanları” sahiplerini buldu  

 

Okulun yönetim kurulu başkanı, Sinema-TV bölüm başkanı televizyoncu, akademisyen, yazar, Yelda Kırçuval’ın hazırlayıp sunduğu ödül töreninin bu yıl 10. su gerçekleşti.

“Yılın Mimar Sinanları” sahiplerini buldu  

Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleşen ödül töreninde Acun Ilıcalı, Esra Erol, Fatih Altaylı, Hande Ataizi, Ebru Yaşar- Siyam “Yoksun” düetiyle, Gupse Özay, Zuhal Topal, Aramızda Kalmasın program sunucusu Müge Dağıstanlı magazin yorumculuğu kimliğiyle, Can Yaman For Children sosyal sorumluluk projesiyle, Evrim Akın, Kanal D Magazin Program Yapımcısı Timuçin Güner, Hürriyet Kelebek Editörü Cansu Topçu, Youtuber Emrullah Erdinç, sosyal medya fenomeni Ogün Alibaş, ShowTv Ana haber sunucusu Pınar Erbaş Ersoy, Kızıl Goncalar dizisi senarist Şükrü Necati Şahin, yapımcı Faruk Turgut, oyuncu Özcan Deniz, Özgü Namal ve Mert Yazıcıoğlu, Nihat Odabaşı, çocuk oyuncu Lena Naz Kalaycı ve birçok ünlü isim ödüllerini aldı.

“Yılın Mimar Sinanları” sahiplerini buldu  

Gecede Onur Ödülü’ne layık görülen isim Nebahat Çehre oldu.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Serel Yereli, sevgilisi Oğul Avcı ile tanışma hikayesini anlattı!
  Magazin

Serel Yereli, sevgilisi Oğul Avcı ile tanışma hikayesini anlattı!

Uzun süredir ABD'den olan Ayça Varlıer, Türkiye'ye dönüş sebebini açıkladı!
  Magazin

Uzun süredir ABD'den olan Ayça Varlıer, Türkiye'ye dönüş sebebini açıkladı!

Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses'in çocukları İbrahim Ayel ameliyat masasına yatmıştı! Şefkatli bebeği hakkında bilgi verdi
  Gündem

Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses'in çocukları İbrahim Ayel ameliyat masasına yatmıştı! Şefkatli bebeği hakkında bilgi verdi

Bade İşçil'den çarpıcı itiraflar!
  Magazin

Bade İşçil'den çarpıcı itiraflar!

Sezgin Baran Korkmaz ortaya çıktı
  Gündem

Sezgin Baran Korkmaz ortaya çıktı

Kaan Urgancıoğlu ve Melisa Aslı Pamuk'un başrolünü paylaştığı 'Sen Yaşamaya Bak' filminin yayın tarihi belli oldu
  Magazin

Kaan Urgancıoğlu ve Melisa Aslı Pamuk'un başrolünü paylaştığı 'Sen Yaşamaya Bak' filminin yayın tarihi belli oldu