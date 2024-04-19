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Belediye başkanlığı için aday olan Hakan Peker'den seçimden sonra ilk açıklama!

Belediye başkanlığı için aday olan Hakan Peker'den seçimden sonra ilk açıklama! "Pişman oldunuz mu?" sorusuna bakın ne cevap verdi? İşte detaylar...

Belediye başkanlığı için aday olan Hakan Peker'den seçimden sonra ilk açıklama!

 

Snob Magazin'in haberine göre; 31 Mart yerel seçimlerinde İyi Parti’den Safranbolu Belediye başkan adayı olarak girdiği seçimi kaybeden Hakan Peker, Nişantaşı City's'te görüntülendi. Seçimden yenilgiyle çıkan ve adaylar arasında beşinci olduğu olan şarkıcı, siyasetin kimsenin tekelinde olmadığını ve kimseye küsmediğini belirtti.

 Belediye başkanlığı için aday olan Hakan Peker'den seçimden sonra ilk açıklama!

Peker, "Siyaset defterini kapatmadım, ben belediye başkan adayı oldum. Seçilseydim bir sürü şey yapacaktım. Orası tamamen bir kültür şehri haline gelecekti. UNESCO tarih miras kenti, onun hakkını verecek projelerimiz vardı. Kimlerin tekelinde siyaset? Bu işin bilirkişisi var mı ki bu ülkede? Seçme ve seçilme hakkı olan her insan siyasete atılabilir. Ben girdim ve aday oldum. Bir kırgınlığım yok. Her futbolcu maçta 10 tane gol atmıyor yani her zaman kaybedeceksin diye bir şey yok" dedi.

 Belediye başkanlığı için aday olan Hakan Peker'den seçimden sonra ilk açıklama!

Peker, sahne yapan şarkıcıların sahne ücretlerinin sanılanın aksine azalmadığını açıkladı. Şarkıcı, "Sahne ücretlerinde artış oldu, ben öyle görüyorum. Bir çok sanatçı arkadaşımız da iyi çalışıyor. Genelde eğlendiren tarafta oluyorum. Hesap kısmına bakmıyorum. Hayat pahalı tabii her şey dört beş katı arttı" ifadelerini kullandı. 

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