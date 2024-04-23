Uzmanından korkutan 'sahra tozu' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bugün Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'de toz taşınımı beklendiğini bildirerek olumsuz hava şartlarına karşı uyarıda bulundu. Uzmanlar ise bu gibi hava olaylarının başta astım olmak üzere pek çok rahatsızlığı tetiklediğine dikkat çekti. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Salih Emri, Manşetteyiz Tv’ye yaptığı açıklamada, “Şu anda ciddi bir sahra tozu sorunu var. İstanbul'da arabanızı bırakıyorsunuz, sabah bir bakıyorsunsuz ki, araç çamur içinde kalmış. Son dönemde meteorojinin de uyardığı Sahra tozu da geliyor. Bütün bunlar partikül içeriyor. Bu partiküller 10 mikron veya 2,5 mikron büyüklüğünde partiküller. Bu partiküller, özellikle 2,5 mikron büyüklüğündekiler akciğerimizin hava değişiminin yapıldığı en uç kısımlarına kadar rahatça gidiyor, oradan da kana karışıyor. Bununla birlikte de ciddi bir inflamasyon baş göstermeye başlıyor.” dedi.

HAVA KİRLİLİĞİ PEK ÇOK HASTALIĞA YOL AÇIYOR

Birçok hastalığı tetiklediğine ve alevlendirdiğine dikkat çeken Prof. Dr. Salih Emri, “Hava kirliliğinin özellikle meteoroljinin de son dönemde dikkatini çektiği Sahra toru alaşımı birçok hastalığı da tetikleyebiliyor. Altta yatan kronik hastalıkların da alevlenmesine ve ilerlemesine yol açıyor. Astım krizleri ve KOAH krizleri tetikleniyor.“ şeklinde konuştu.

İSTANBUL İÇİN YAPILAN ÇALIŞMALAR KORKUTUCU BOYUTTA



İstanbul’da hava kirliğinin sağlığımız üzerindeki sonuçlarına yönelik çalışmaları da paylaşam Prof. Dr. Salih Emri, “Sahra tozunun yoğun olduğu zamanlarda İstanbul'da yapılan çalışmalar var ve yayınlanmış. Sahra tozunun yoğun olduğu zaman, kronik ve akut bronşit atakları ile acillere başvurularda ciddi artışlar tespit edilmiş. Ayrıca akciğer kanserinin yüzde 14’ü direkt hava kirliliğinden kaynaklanmaktadır. Akciğer kanseri nakli olan kişiler hava kirliliği olan bölgelerde yaşıyorsa, bunların akciğerinin tutmadığı görülmüştür. Dolayısı ile bu çok ciddi ve bir an önce önlem alınması gereken bir durum,” ifadelerini kullandı.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ POLEN MEVSİMLERİNİ DE UZATTI

İklim değişikliğinin olumsuz etkilerini sıralayan Prof. Dr. Salih Emri, “İklim değişiklikleri polen mevsimini de uzatıyor. Bu yıl hiç kış olmadı ve ağaçlar çiçek açıyor devamlı. Her taraf ot ve bunlar polen üretiyor. Polen mevsimi iki, üç ay uzamış oldu. Tropik bir iklim var. Ayrıca önümüzdeki günlerde böcek akınları, sivrisinek akınları da göreceğiz. Bunu da hesaba katmak lazım. En azından bu farkındalığı halka vermek lazım. Bizim iki tane ciğerimiz var dünyada. Okyanuslarımız bir ciğerimiz, ormanlarımız da diğer ciğerimiz. Dünya nefes alırsa biz de nefes alırız. Dünya nefes alamıyorsa biz alamayız.” dedi.









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