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Kaan Urgancıoğlu ve Melisa Aslı Pamuk'un başrolünü paylaştığı 'Sen Yaşamaya Bak' filminin yayın tarihi belli oldu

Kaan Urgancıoğlu ve Melisa Aslı Pamuk'un başrolünü paylaştığı 'Sen Yaşamaya Bak' filminin yayın tarihi belli oldu. İşte detaylar...

Kaan Urgancıoğlu ve Melisa Aslı Pamuk'un başrolünü paylaştığı 'Sen Yaşamaya Bak' filminin yayın tarihi belli oldu

Netflix, Kaan Urgancıoğlu'nun başrolünde yer aldığı ve büyük ilgi gören filmi Sen Yaşamaya Bak'ın devam filmi Sen Büyümeye Bak için yayın tarihini özel bir video ile duyurdu.

 Kaan Urgancıoğlu ve Melisa Aslı Pamuk'un başrolünü paylaştığı 'Sen Yaşamaya Bak' filminin yayın tarihi belli oldu

Sevdikleri kadını kaybeden bir baba ile oğlunun hayatlarına devam ederken birbirlerini iyileştirmelerini etkileyici bir

Kaan Urgancıoğlu ve Melisa Aslı Pamuk'un başrolünü paylaştığı 'Sen Yaşamaya Bak' filminin yayın tarihi belli oldu
şekilde aktaran film, tüm dünyayla aynı anda 23 Mayıs'ta yalnızca Netflix'te yayınlanacak.

 Kaan Urgancıoğlu ve Melisa Aslı Pamuk'un başrolünü paylaştığı 'Sen Yaşamaya Bak' filminin yayın tarihi belli oldu

Kaan Urgancıoğlu'na yetenekli oyuncu Melisa Aslı Pamuk'un eşlik ettiği filmde;

Kaan Urgancıoğlu ve Melisa Aslı Pamuk'un başrolünü paylaştığı 'Sen Yaşamaya Bak' filminin yayın tarihi belli oldu
Mert Ege Ak, Ezgi Şenler, Çağdaş Onur Öztürk, Asaf Baydar, Milane Eren, Alper Baytekin ve Perihan Savaş gibi başarılı isimler yer alıyor.

 Kaan Urgancıoğlu ve Melisa Aslı Pamuk'un başrolünü paylaştığı 'Sen Yaşamaya Bak' filminin yayın tarihi belli oldu

Taff Pictures & Gig Productions tarafından üstlenilen yapımın senaryosunu Hakan Bonomo kaleme aldı.

 Kaan Urgancıoğlu ve Melisa Aslı Pamuk'un başrolünü paylaştığı 'Sen Yaşamaya Bak' filminin yayın tarihi belli oldu

Yönetmen koltuğunda ise 'Ketche' olarak tanınan Hakan Kırvavaç oturuyor.

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