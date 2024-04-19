  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

İzzet Yıldızhan, 23 yıllık eşiyle ilk kez ortaya çıktı

İzzet Yıldızhan, 23 yıllık eşiyle ilk kez ortaya çıktı. İşte detaylar...

İzzet Yıldızhan, 23 yıllık eşiyle ilk kez ortaya çıktı

Ailesine olan düşkünlüğüyle bilinen İzzet Yıldızhan’ın 23 yıldır evli olduğu eşi ilk kez ortaya çıktı.

İzzet Yıldızhan, 23 yıllık eşiyle ilk kez ortaya çıktı
Eşiyle kamera karşısına geçmeyen ve sosyal medyada fotoğrafını yayınlamayan sanatçının, eşi Ajda Yıldızhan ile katıldığı davette fotoğrafı ortaya çıktı.

 İzzet Yıldızhan, 23 yıllık eşiyle ilk kez ortaya çıktı

Aile vurgusuna her röportajında önem veren Yıldızhan’ın eşi Ajda Yıldızhan’ı görünler gözlerine inanamadı.

İzzet Yıldızhan, 23 yıllık eşiyle ilk kez ortaya çıktı
İstanbul Teknik Üniversitesi konservatuvar bölümü mezunu olan Ajda Yıldızhan, eşine müzik anlamında da destek verdiği öğrenildi.

İzzet Yıldızhan, 23 yıllık eşiyle ilk kez ortaya çıktı
Sahnelerinin yanı sırası iş dünyasında da başarısıyla gündeme gelen sanatçı, her fırsatta ailesine zaman ayırarak gözlerden uzak bir yaşantı sürmeye özen gösteriyor. İzzet Yıldızhan ve Ajda Yıldızhan’ın ilk fotoğrafı magazin bombasına bomba gibi düştü.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Bülent Serttaş'tan şaşırtan yatırım! Cem Yılmaz'a rakip mi oluyor? Sağlığı için bakın ne yaptı?
  Magazin

Bülent Serttaş'tan şaşırtan yatırım! Cem Yılmaz'a rakip mi oluyor? Sağlığı için bakın ne yaptı?

Belediye başkanlığı için aday olan Hakan Peker'den seçimden sonra ilk açıklama!
  Magazin

Belediye başkanlığı için aday olan Hakan Peker'den seçimden sonra ilk açıklama!

Damla Colbay yakında ekranda..
  Magazin

Damla Colbay yakında ekranda..

Jennifer Lopez'in taktığı marka dikkat çekti!
  Magazin

Jennifer Lopez'in taktığı marka dikkat çekti!

Jazz eşliğinde kahvaltı keyfi
  Mekan

Jazz eşliğinde kahvaltı keyfi

Birce Akalay’dan güzellik çağrısı
  Magazin

Birce Akalay’dan güzellik çağrısı