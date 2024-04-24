 Serenay Sarıkaya'nın 'Kimler Geldi Kimler Geçti'nin fragmanı yayınlandı

Netflix, duyurulduğu ilk andan itibaren büyük bir merak uyandıran dizisi Kimler Geldi Kimler Geçti’nin resmi tanıtım fragmanını ve yeni görsellerini paylaştı.

Günümüzün modern ilişkilerini her yönüyle ve renkli bir dille mercek altına alan Kimler Geldi Kimler Geçti 9 Mayıs’ta yalnızca Netflix’te yayınlanacak.

Serenay Sarıkaya başrolünde, Metin Akdülger, Hakan Kurtaş, Boran Kuzum, Ahmet Rıfat Şungar, Meriç Aral, Bade İşçil, Esra Ruşan ve Efe Tunçer gibi çarpıcı bir kadronun yer aldığı dizinin yaratıcılığını Ece Yörenç,



yönetmenliğini Bertan Başaran, yapımını ise Ay Yapım üstleniyor.

Merakla beklenen diz i, güçlü senaryosu ve yıldızlar geçidi kadrosu kadar günümüz ilişkilerini eğlenceli bir yerden alan dünyası ile de dikkat çekiyor.



İzleyicilere kendi ilişki ve arkadaşlıkları hakkında yepyeni bakış açıları sunmaya hazırlanan Kimler Geldi Kimler Geçti,



karmaşık ilişkileri, aşırı aşkları, kaçışları, kayboluşları ve beklenmedik anda geri dönüşleri günümüz diline yerleşmiş ilişki terimleriyle ekrana taşıyor. Aşk, dostluk, arkadaşlık, sadakat, güven ve kendini bulmaya dair sıcak ve samimi hikayesiyle Kimler Geldi Kimler Geçti 9 Mayıs’ta tüm dünya ile aynı anda sadece Netflix'te.

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