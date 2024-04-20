İlklerin 140. Yılı: Navitimer 41 ve Cosmonaute B12

140. yaşında Breitling; havada, karada ve denizde zaman tutma konusunda yaptığı yeniliklerden sürdürülebilirliğe dair dönüm noktalarına kadar, imza attığı tüm inanılmaz ilklerin hikayelerine dikkat çekiyor ve iki ikonunu öne çıkarıyor: Kronograf ve sayısal kaydırma cetvelini pilotlar için bir araya getiren ilk kol saati Navitimer ve Navitimer’ın 24 saatlik versiyonu, uzaya ayak basmış İsviçreli ilk kol saati Cosmonaute. Breitling, iki serinin de yeni versiyonlarını tanıtıyor: Navitimer GMT ve yeni otomatik kurmalı Cosmonaute ile Automatic 41.

Breitling CEO’su Georges Kern, “Tüm yıl boyunca 140 yılın ilkleri hakkında konuşacağız,” diyor ve ekliyor: “Ve bu iki saatin, Navitimer ile Cosmonaute, havacılık ve saatçilik için ne denli önem teşkil ettiğini dile getirirseniz abartmış sayılmazsınız.”

ÖZE DÖNÜŞ: ÇOK YÖNLÜ NAVITIMER GMT VE AUTOMATIC 41

Breitling, ticari uçuşun ortaya çıkmasında önemli bir role sahip. Markanın taşıta yerleştirilebilen kronometreleri öncelikle pervaneli uçaklarda, daha sonra da başlıca uçak üreticileri tarafından üretilmiş jetlerde standart cihaz haline geldi. Breitling Navitimer’ın tasarımı 1952’de ortaya çıktığında, o zamanlar yeni yeni gelişen sivil havacılığın pilotları arasında anında popülerlik elde etti.

Navitimer’da, pilotların tırmanma hızı ve yakıt tüketimi gibi kritik hesaplamalar yapmasını sağlayan dairesel bir kaydırma cetveli mevcuttu. Ticari havacılığın o parlak günlerinde saat, bileğe takılabilen orijinal bir araç bilgisayarıydı ve Breitling’e “Dünya havacılığının resmi tedarikçisi” ünvanını kazandırdı.

Sivil havacılık geliştikçe Navitimer’ın ünü de arttı ve sadece pilotları değil, Miles Davis ve Serge Gainsbourg gibi trend belirleyici isimleri de cezbederek hem havacılık dünyasında hem de popüler kültürde sevilen bir ikona dönüştü.

Breitling, 2022’de Navitimer serisini orijinal kronografla yeniden tasarlamaya koyuldu. Bugün, söz konusu güncellemeyi iki yeni yalın yorumla sürdürüyor: her biri 41 mm boyutunda bir GMT ve üç ibreli bir Automatic.

Bu parçalar; kronografı hariç tutup, dengeli kadran yapısını koruyarak Navitimer’ın ikonik görünümünü özümsüyor. GMT’deki 24 saatlik ölçeğin merkezi konumu ve Automatic’in net tasarımı karmaşık kaydırma cetvelini ön plana çıkarırken, genel estetiği de modernize ediyor.

Koleksiyonu rafine bir görünüme büründürmenin ötesinde Breitling, çağdaş bir dokunuş katmak amacıyla saate dişli bir bezel ekliyor ve dinamik bir ışık oyununa zemin hazırlayan cilalı ve fırçalanmış bitişleri art arda sıralıyor. Timsah derisi kayışlar ve kusursuz kelebek tokalı bilezikler, konfor ve kullanışlılık sunuyor.

Renk paletinde; paslanmaz çelik veya 18 ayar kırmızı altın kaplama siyah, mavi, gümüş, buz mavisi ve yeşil kadranlar ve Automatic’e özgü çift renkli bir seçenek yer alıyor. Tam altın versiyonlar, Swiss Better Gold (SBG) Association organizasyonunun çevresel ve sosyal standartlarıyla uyumlu bir şekilde elde edilmiş altını simgeleyen “Origins” etiketini taşıyor.

Klasik ile modernin birlikteliğini simgeleyen Navitimer’ın yeni versiyonu, saat tutkunları ve stil sahipleri için özel olarak tasarlanmanın yanı sıra, Breitling’in her saatinde mirasa ve yeniliğe ilişkin taahhüdünün izini sürüyor.

GERÇEK ZARAFET: OTOMOTİK KURMALI COSMONAUTE B12

1962’de Mercury Seven astronotu Scott Carpenter, Breitling’e benzersiz bir talepte bulundu: Uzay keşfi için Navitimer’ın tasarımını değiştirmek. Modelin sayısal becerisine hayranlık duyan Carpenter, yörüngede geceyi gündüzden ayıracak 24 saatlik bir kadrana ihtiyaç duydu. Breitling bu zorlu işe girişti ve sonradan Cosmonaute adı verilen kişiselleştirilmiş Navitimer, 24 Mayıs 1962’de Carpenter’a uzaydaki görevinde eşlik eden ilk İsviçre menşeli ilk kol saati oldu.

Şimdi ise Breitling’in 140. yılının şerefine, 24 saatlik bir zaman ölçer olarak sınırlı sayıda yeniden üretiliyor. Bu defa, ana değişiklik yer çekiminden ziyade günlük yaşamla ilgili: Otomatik kurmalı kronograf mekanizması, Breitling üretimi Caliber B12.

250 adetle sınırlı yeni model, yalnızca Breitling’in web sitesi ve butiklerinden temin edilebiliyor. Saat; yeşil kadran, altın rengi rakamlar ve timsah derisi siyah kayışın mükemmel bir biçimde tamamladığı 18 ayar kırmızı altın kasasıyla öne çıkıyor.

Saatin arka kasasında, B12 mekanizmasını kaplayan karşıt salınımlı ağırlığı açıkça görülüyor. 5 yıllık garanti süresi bulunan imalat kalibresi, yaklaşık 70 saatlik güç rezervi sağlıyor. Kasa arkasına kazılı “One of 250” yazısı, sınırlı sayıda üretime dikkat çekmekle birlikte, saatin inanılmaz hikayesini de açığa çıkarıyor: “Uzaydaki İlk İsviçreli Kol Saati/Navitimer Cosmonaute 24 Mayıs 1962”.

Astronotlardan ilham alıp, Dünya’daki yaşam için uyarlanmış yeni Cosmonaute, köklü mirası modern kullanım kolaylığıyla harmanlıyor.

KUSURSUZ SUNUM: ERLING HAALAND NAVITIMER EKİBİNE KATILIYOR

70 yılın ardından, Navitimer pilotların rotalarını belirlemekte kullandığı bir araç olmanın ötesine geçiyor ve kişisel yaşam yolculuklarını planlayanların simgesi haline geliyor.

Breitling bu önemli olayı; basketbol yıldızı Giannis Antetokounmpo, Amerikan Bale Tiyatrosu baş dansçısı Misty Copeland, kâşif Bertrand Piccard ve Oscar ödüllü aktris ve yapımcı Charlize Theron’ın yer aldığı Navitimer ekibini gururla sunan “NAVITIMER – FOR THE JOURNEY” kampanya serisiyle kutluyor.

Şimdi Navitimer 41 kampanyası kapsamında takıma, Antetokounmpo ile yeni bir üye katılıyor: futbol idolü Erling Haaland.

2022’den beri Breitling’in elçiliğini yürüten Haaland, markanın yıl dönümünde Navitimer’ın yüzü olmaktan duyduğu heyecanı şöyle açıklıyor: “Breitling’in ikonunu temsil etmekten büyük gurur duyuyorum. Bu sene insanlar, Breitling’in ne kadar çok ilki gerçekleştirdiğini gördüklerinde şaşıracaklar. Kurulduğu günden bu yana Breitling, birçok açıdan çığır açıcı oldu.”

Breitling’in “İlklerin 140 Yılı” başlığına ait tüm haber, lansman ve kutlamalarını kapsayacak unutulmaz bir yıla hazır mısınız?

BREITLING

İsviçreli lider saat üreticisi Breitling, 1884 yılında kuruldu. Yenilikçi şirket, modern kronografı icat etti ve navigasyon görevi gören saati geliştirmenin öncülüğünü üstlendi. Dünyanın dört bir yanında endüstriyel-loft tarzında 240’ı aşkın perakende lokasyonu bulunan Breitling, günlük stile uygun, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir lüks marka olarak hala çığır açıyor. Hava, kara ve deniz üçlüsüne odaklanan tüm koleksiyonları, Breitling’in kendine özgü modern-retro tarzını destekliyor. Her saat mekanizmasının olağanüstü kalitesi COSC sertifikalı kronometre statüsü ile onaylanan marka, kendi mekanizmalarını üreten birkaç bağımsız saat tasarımcısı arasında yer alıyor. Bugün Breitling; daha iyi malzemeler, daha iyi üretim, daha iyi ambalaj ve baştan sona izlenebilirlik ilkesiyle harika ürün ve deneyimler yaratıp daha iyisini başarma misyonunu benimsiyor. Klasik saat yapımını en son ve en sürdürülebilir inovasyonlarla birleştiren Breitling; köklü tarihine sahip çıkarken, bir yandan da bakış açısını zamanının çok ötesine taşıyor.

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