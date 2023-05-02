 Songül Karlı'nın son hali ortaya çıktı! Eski halinden eser yok!

Songül Karlı, gençleşmek için yeniden kolları sıvadı ve sarkan yerlerini toparlatmak için ameliyat olmuştu.
Şarkıcı, geçtiğimiz günlerde dudak ve kol için kendisini Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Op. Dr. Malik Abacı'ya teslim etmişti.
Görüntüsünü değiştirmek isteyen Karlı'nın yaptığı operasyondan sonra son hali ortaya çıktı.
Şarkıcı, gittiği Almanya konseri öncesi yeni halini sosyal medya hesabından paylaştı.
Sosyal medya kullanıcıları Karlı için "Eski halinden eser yok", "Tanıyamadım baya değişmiş" yorumlarını yaptı.
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