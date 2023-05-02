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Songül Karlı'nın son hali ortaya çıktı! Eski halinden eser yok!

Ünlü şarkıcı Songül Karlı, geçtiğimiz hafta estetik ameliyatı olmuştu. Ünlü şarkıcının, son hali ortaya çıktı. İşte detaylar...

Songül Karlı'nın son hali ortaya çıktı! Eski halinden eser yok!

Songül Karlı, gençleşmek için yeniden kolları sıvadı ve sarkan yerlerini toparlatmak için ameliyat olmuştu.

Songül Karlı'nın son hali ortaya çıktı! Eski halinden eser yok!

Şarkıcı, geçtiğimiz günlerde dudak ve kol için kendisini Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Op. Dr. Malik Abacı'ya teslim etmişti.

Songül Karlı'nın son hali ortaya çıktı! Eski halinden eser yok!
Görüntüsünü değiştirmek isteyen Karlı'nın yaptığı operasyondan sonra son hali ortaya çıktı.

Songül Karlı'nın son hali ortaya çıktı! Eski halinden eser yok!
Şarkıcı, gittiği Almanya konseri öncesi yeni halini sosyal medya hesabından paylaştı.

 Songül Karlı'nın son hali ortaya çıktı! Eski halinden eser yok!

Sosyal medya kullanıcıları Karlı için "Eski halinden eser yok", "Tanıyamadım baya değişmiş" yorumlarını yaptı.

Songül Karlı'nın son hali ortaya çıktı! Eski halinden eser yok!

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