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Dilan Çiçek Deniz ameliyat oldu

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, ameliyat oldu. Ünlü oyuncunun sağlık durumu nasıl? İşte haberin detayları...

Dilan Çiçek Deniz ameliyat oldu

Dilan Çiçek Deniz, omzundan ameliyat oldu. Oyuncu, Selçuk Yöntem ve Tansu Biçer'le başrolünü paylaştığı Amadeus oyununun da yer alamayacak.

Dilan Çiçek Deniz ameliyat oldu

Bir ay dinlenecek Deniz, sezonun son üç oyununda yer almayacak.

Dilan Çiçek Deniz ameliyat oldu
Deniz'in yokluğunda ise Özlem Öçalmaz hamilelik döneminde ara verdiği Amadeus oyununa geri dönecek.

Dilan Çiçek Deniz ameliyat oldu

Özlem Öçalmaz, Constanze karakterine yeniden hayat verecek.

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