Dilan Çiçek Deniz ameliyat oldu

Dilan Çiçek Deniz, omzundan ameliyat oldu. Oyuncu, Selçuk Yöntem ve Tansu Biçer'le başrolünü paylaştığı Amadeus oyununun da yer alamayacak.

Bir ay dinlenecek Deniz, sezonun son üç oyununda yer almayacak.



Deniz'in yokluğunda ise Özlem Öçalmaz hamilelik döneminde ara verdiği Amadeus oyununa geri dönecek.

Özlem Öçalmaz, Constanze karakterine yeniden hayat verecek.

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