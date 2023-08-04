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Dilan Çiçek Deniz'den ayrılan Mert Yazıcıoğlu'ndan ilk açıklama

Dilan Çiçek Deniz'den ayrılan Mert Yazıcıoğlu'ndan ilk açıklama...

Dilan Çiçek Deniz'den ayrılan Mert Yazıcıoğlu'ndan ilk açıklama

Mert Yazıcıoğlu, önceki gün arkadaşlarıyla birlikte buluşmak için gittikleri İstinyePark’ta objektiflere takıldı.

Dilan Çiçek Deniz'den ayrılan Mert Yazıcıoğlu'ndan ilk açıklama


Fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını kırmayan Yazıcıoğlu, daha sonra muhabirlerle ayak üstü sohbet etti.

Dilan Çiçek Deniz'den ayrılan Mert Yazıcıoğlu'ndan ilk açıklama


Başarılı oyuncu, “Arkadaşlarla birlikte dolaşmaya çıktık. Her şey yolunda, yeni bir proje olursa haberiniz oluyor zaten” dedi.

Dilan Çiçek Deniz'den ayrılan Mert Yazıcıoğlu'ndan ilk açıklama

 

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