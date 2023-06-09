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Dilan Çiçek Deniz sevgilisi Mert Yazıcıoğlu hakkında ilk kez konuştu

Dilan Çiçek Deniz, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Mert Yazıcıoğlu hakkında ilk kez konuştu. İşte detaylar...

Dilan Çiçek Deniz sevgilisi Mert Yazıcıoğlu hakkında ilk kez konuştu

 

Clear’ın kadın ve erkek saç bakım ihtiyaçlarına özel tasarlanan yeni saç dökülmesi karşıtı uzman bakım serileri, marka yüzleri Dilan Çiçek Deniz ve Kubilay Aka ev sahipliğinde özel bir davetle kutlandı.

Dilan Çiçek Deniz sevgilisi Mert Yazıcıoğlu hakkında ilk kez konuştu

Scalpceuticals ve Scalp Pro serilerinin tanıtıldığı, Maslak Good Spaces’de gerçekleşen bu özel geceye aralarında Mert Yazıcıoğlu, Hazar Ergüçlü, Anıl Altan, Burak Yörük, Serkan Çayoğlu, Fulya Zenginer, Serhan Onat, Melisa Doğu, Seda Akman, Cemal Can Cansever, Merve Sevi, Yiğit Koçak, Zeynep Sever Demirel, Anıl Berk Baki, Berkan Karabulut, Doğuş Çabakçor, Meriç Küçük, Mina Ceran, Ogeday Girişken, Yiğit Dikmen ve Oben Budak’ın de bulunduğu moda, sanat ve cemiyet hayatından çok sayıda davetli katıldı. Clear Marka Müdürü Mert Orduoğlu’nun konuşmasıyla başlayan gece, Dilan Çiçek Deniz ve Kubilay Aka’nın saç bakım rutinlerini paylaşarak kampanya çekimi anılarını anlattıkları sohbet ile devam etti. Dilan Çiçek Deniz, Clear ile iş birliğini “Saçlarımız özgüvenimizin bir parçası. Scalpceuticals serisi ile saç dökülmesine meydan okurken, saçlarımın gücünü ortaya çıkardım.” diyerek aktardı.

Dilan Çiçek Deniz sevgilisi Mert Yazıcıoğlu hakkında ilk kez konuştu

Kubilay Aka ise Clear’la olan yolculuğu için “Koca bir ekiple her anını inanarak ve titizlikle yürüttüğümüz bir iş olduğu için çok mutluyum. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanı markası Clear’ın yeni Scalp Pro serisini tanıtmak ve bugün burada birlikte kutlamak çok güzel” dedi.

Dilan Çiçek Deniz sevgilisi Mert Yazıcıoğlu hakkında ilk kez konuştu

"MUSMUTLUYUM"
Lansman öncesinde sorulara yanıt veren Dilan Çiçek Deniz, "Reklamı çekeli biraz uzun zaman oldu. Çok güzel kesişti yollarımız. Umarım bir gün Kubilay ile aynı reklamda da oynarız. İkimiz de ayrı ayrı oynadık çünkü." dedi. Dilan Çiçek Deniz, Mert Yazıcıoğlu ile yaşadığı aşk ile ilgili ise, "Her şey yolunda ya. Musmutluyum." diyerek gülümsedi.

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