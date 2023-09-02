Dilan Çiçek Deniz Venedik'te boy gösterdi

Dilan Çiçek Deniz, Armani Beauty Lounge’u ziyaret ettikten sonra, kırmızı halıda boy gösterdi.

Yetenekli oyuncu, festivalin en unutulmaz anlarından biri olarak Armani Beauty tarafından Peggy Guggenheim Collection'da düzenlenen ve markanın global davetlilerininde katılım gösterdiği akşam yemeğine de katıldı.

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