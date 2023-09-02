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Dilan Çiçek Deniz Venedik'te boy gösterdi

Bu sene Armani’nin resmi güzellik sponsoru olduğu, 80. Venedik Uluslararası Film Festivali'ne Armani Beauty’nin Türkiye’deki ilk marka elçisi olarak başarılı Oyuncu Dilan Çiçek Deniz katıldı.

Dilan Çiçek Deniz Venedik'te boy gösterdi

Dilan Çiçek Deniz, Armani Beauty Lounge’u ziyaret ettikten sonra, kırmızı halıda boy gösterdi.

Dilan Çiçek Deniz Venedik'te boy gösterdi

Yetenekli oyuncu, festivalin en unutulmaz anlarından biri olarak Armani Beauty tarafından Peggy Guggenheim Collection'da düzenlenen ve markanın global davetlilerininde katılım gösterdiği akşam yemeğine de katıldı. 

Dilan Çiçek Deniz Venedik'te boy gösterdi

 

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