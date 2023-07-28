Dilan Çiçek Deniz'e şok! Değişimi işinden etti!

Milliyet'ten Sercan Kısmet'in haberine göre; Güzellik yarışması Miss Turkey 2014'te ikinci seçilen, şimdilerde özel hayatıyla sık sık gündeme gelen oyuncu Dilan Çiçek Deniz, geçtiğimiz ay katıldığı bir lansmanda yüzündeki değişimle dikkat çekmişti. Gözlerindeki ve çenesindeki farklılıkla gündem olan Deniz'e; "Estetik facialarında bugün", "Çene bağımsızlığını ilan etmiş,", "Sorsan estetik yok", "Ne yapmış kendine böyle?" ve "Su gibi bir kızdı, yazık etmiş" şeklinde yorumlar yapılmıştı.

"VALLAHİ BEZDİM"

Sosyal medyada kendisi hakkında yapılan olumsuz yorumlardan rahatsız olan 28 yaşındaki ünlü isim, eleştirilere Instagram hesabından makyajsız bir pozunu yayınlayarak cevap vermişti.

Deniz'in "Vallahi bezdim" notunu düştüğü pozunu beğenenler arasında Pınar Altuğ, Mine Tugay ve Danla Bilic gibi ünlü isimler de yer almıştı.

Deniz'in "Vallahi bezdim" notunu düştüğü pozunu beğenenler arasında Pınar Altuğ, Mine Tugay ve Danla Bilic gibi ünlü isimler de yer almıştı.

Firmanın, Hollywood starlarının da uyguladığı badem göz ameliyatı için masaya yatan oyuncuya; “Doğallığını kaybettin” diyerek anlaşmaktan vazgeçtiği iddia edildi.



DİLAN GİTTİ, HAFSANUR GELDİ

Markanın, sosyal medyada ve billboard’larda yer alacak reklam projesi için Deniz’in yerine son dönemde adından sıkça söz ettiren Hafsanur Sancaktutan’la anlaştığı öğrenildi.

Deniz, operasyon yüzünden binlerce lira kaybederken, Sancaktutan ise reklam çekimi için objektif karşısına geçecek.

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