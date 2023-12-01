  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Songül Karlı’dan yeni şarkı

Songül Karlı, yapımcılığını Hayrettin Güneş’in üstlendiği söz ve müziği Ayaz Aydın imzası taşıyan  ”Hızır” isimli yeni şarkısını Grand Müzik etiketiyle hayranlarının beğenisine sundu.

Songül Karlı’dan yeni şarkı

Aranjörlüğünü Mili B ve Mustafa Arapoğlu’nun yaptığı yeni çalışması için konuşan Songül Karlı,”Yine içime sinen  güzel bir çalışma oldu. İstanbul’da çok güzel bir klip’te çektik. Bu şarkımla birlikte diğer şarkılarımında startını verdik. Yeni şarkılarım bundan sonra art arda gelecek.Hiç ara vermeden hayranlarımla sık sık buluşmak istiyorum. Daha öncede belirttiğim gibi 15 yeni çalışmam gelecek. Bunlardan 10 tanesi bütün yörelerden halay, 5 tanesi ise slow ama benim tarzım olmayan şarkılarda olacak” dedi.

Songül Karlı’dan yeni şarkı

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Songül Karlı'nın son hali bakın hangi ünlü şarkıcıya benzetildi?
  Magazin

Songül Karlı'nın son hali bakın hangi ünlü şarkıcıya benzetildi?

Songül Karlı'nın son hali ortaya çıktı! Eski halinden eser yok!
  Magazin

Songül Karlı'nın son hali ortaya çıktı! Eski halinden eser yok!

Songül Karlı Bıçak Altına Yattı
  Magazin

Songül Karlı Bıçak Altına Yattı

Wonka’nın dünya prömiyerinde Timothee Chalamet’e övgüler yağdı
  Magazin

Wonka’nın dünya prömiyerinde Timothee Chalamet’e övgüler yağdı

Sanat dünyası da dolandırıldı
  Magazin

Sanat dünyası da dolandırıldı

Alper Erözer'ün "Affetmem" şarkısı dinleyiciyle buluştu
  Magazin

Alper Erözer'ün "Affetmem" şarkısı dinleyiciyle buluştu