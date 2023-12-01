Songül Karlı’dan yeni şarkı

Aranjörlüğünü Mili B ve Mustafa Arapoğlu’nun yaptığı yeni çalışması için konuşan Songül Karlı,”Yine içime sinen güzel bir çalışma oldu. İstanbul’da çok güzel bir klip’te çektik. Bu şarkımla birlikte diğer şarkılarımında startını verdik. Yeni şarkılarım bundan sonra art arda gelecek.Hiç ara vermeden hayranlarımla sık sık buluşmak istiyorum. Daha öncede belirttiğim gibi 15 yeni çalışmam gelecek. Bunlardan 10 tanesi bütün yörelerden halay, 5 tanesi ise slow ama benim tarzım olmayan şarkılarda olacak” dedi.
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