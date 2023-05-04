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Songül Karlı'nın son hali bakın hangi ünlü şarkıcıya benzetildi?

Ünlü şarkıcı Songül Karlı, geçtiğimiz günlerde estetik ameliyatı olmuştu. Ünlü şarkıcı bakın kime benzetildi? İşte detaylar...

Songül Karlı'nın son hali bakın hangi ünlü şarkıcıya benzetildi?

Songül Karlı, gençleşmek için yeniden kolları sıvadı ve sarkan yerlerini toparlatmak için ameliyat olmuştu.

Songül Karlı'nın son hali bakın hangi ünlü şarkıcıya benzetildi?
Şarkıcı, geçtiğimiz günlerde dudak ve kol için kendisini Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Op. Dr. Malik Abacı'ya teslim etmişti.

Songül Karlı'nın son hali bakın hangi ünlü şarkıcıya benzetildi?
Görüntüsünü değiştirmek isteyen Karlı'nın yaptığı operasyondan sonra son hali ortaya çıkmıştı.

Songül Karlı'nın son hali bakın hangi ünlü şarkıcıya benzetildi?
Şarkıcı, gittiği Almanya konseri öncesi yeni halini sosyal medya hesabından paylaştı.

Songül Karlı'nın son hali bakın hangi ünlü şarkıcıya benzetildi?
Sosyal medya kullanıcıları Karlı için "Eski halinden eser yok", "Tanıyamadım baya değişmiş" yorumlarını yaptı.

 Songül Karlı'nın son hali bakın hangi ünlü şarkıcıya benzetildi?

Karlı'nın son hali Hadise'ye benzetilmişti.

Songül Karlı'nın son hali bakın hangi ünlü şarkıcıya benzetildi?
İkilinin benzerliği gündem olmuştu.

Songül Karlı'nın son hali bakın hangi ünlü şarkıcıya benzetildi?

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