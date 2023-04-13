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Petek Dinçöz ameliyat oldu

 Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, ameliyat olduğunu açıkladı. Sosyal medya hesaplarından ameliyat olmadan önceki fotoğrafını paylaşan şarkıcı, sağlığı hakkında bilgi verdi. İşte detaylar...

Petek Dinçöz ameliyat oldu

Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, ameliyat oldu.

Petek Dinçöz ameliyat oldu

Sosyal medya hesaplarından hayranlarını bilgilendiren şarkıcı, fotoğraflarını paylaştı.

Petek Dinçöz ameliyat oldu
2022 yılının ağustos ayında Nida Büyükbayrakdar ile evlenen Dinçöz, 1 milyon 200 bin takipçisi olduğu Instagram'dan durumunu da açıkladı.

Petek Dinçöz ameliyat oldu
Şarkıcı, "Günaydın. Yıllardır süre gelen bir problemimden; değerli hocam Mete Düren sayesinde kurtuldum. İyi ki sizi tanımışız hocam, artık yoluma daha sağlıklı devam edeceğim. Bu arada merak etmeyin ben gayet iyiyim. Tüm Acıbadem Maslak sağlık çalışanları ve tüm personellerine ilgilerinden dolayı da teşekkürlerimi sunarım" diye yazdı.

Petek Dinçöz ameliyat oldu

 

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