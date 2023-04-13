Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, ameliyat oldu.

Sosyal medya hesaplarından hayranlarını bilgilendiren şarkıcı, fotoğraflarını paylaştı.



2022 yılının ağustos ayında Nida Büyükbayrakdar ile evlenen Dinçöz, 1 milyon 200 bin takipçisi olduğu Instagram'dan durumunu da açıkladı.



Şarkıcı, "Günaydın. Yıllardır süre gelen bir problemimden; değerli hocam Mete Düren sayesinde kurtuldum. İyi ki sizi tanımışız hocam, artık yoluma daha sağlıklı devam edeceğim. Bu arada merak etmeyin ben gayet iyiyim. Tüm Acıbadem Maslak sağlık çalışanları ve tüm personellerine ilgilerinden dolayı da teşekkürlerimi sunarım" diye yazdı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.