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Ağır ameliyat geçiren Hakan Aysev sağlık durumu hakkında açıklama yaptı

Ünlü müzisyen Hakan Aysev, ameliyat oldu. Opera sanatçısı ve tenor, sağlık durumu hakkında sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı. İşte detaylar...

Ağır ameliyat geçiren Hakan Aysev sağlık durumu hakkında açıklama yaptı

Opera sanatçısı ve tenor Hakan Aysev, ameliyat oldu.

Ağır ameliyat geçiren Hakan Aysev sağlık durumu hakkında açıklama yaptı
Müzisyen, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Ağır ameliyat geçiren Hakan Aysev sağlık durumu hakkında açıklama yaptı
Instagram'dan iki kare paylaşan tenor, iyi olduğunu belirtti.

Ağır ameliyat geçiren Hakan Aysev sağlık durumu hakkında açıklama yaptı
Aysev, "Sevgili arkadaşlarım 18 gün önce 4 saat süren bir mide fıtığı ameliyatı geçirdim. 4 saat süren güç bir ameliyatı çok başarılı bir şekilde bitiren çok sevgili dostum Prof Ayhan Mesci'ye ve şahane ekibine, ayrıca bu süreçte bir saniye bile yanımdan ayrılmayan manevi oğlum Sami irek'e ve can kuzenlerim Burcu Tüzün Yurtçu, Buket Tüzün Çağlar ve Pelinim Bülbülüme ve süreci en sağlıklı bir şekilde geçirmemi sağlayan emektar Floracığıma çok teşekkür ederimiyi ki varsınız. İyileşme surecindeyim ve çok şükür ayaktayım" dedi.

Ağır ameliyat geçiren Hakan Aysev sağlık durumu hakkında açıklama yaptı

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