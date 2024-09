Sonbahar/Kış 2024-25 Koleksiyonu ile Divarese'den şehirli ve dinamik şıklık

Divarese kadın koleksiyonu, şehirli ve modern kadınların tercih edebileceği geniş bir model yelpazesi sunuyor. Bu sezonun öne çıkanları arasında, modern dokunuşlarla yeniden yorumlanan western bot ve çizmeler yer alıyor. Mary Jane ayakkabılar, farklı malzeme ve renk kullanımlarıyla dikkat çekerken, klasik loafer modelleri stil sahibi kadınların günlük şıklığını tamamlamak için ideal.

Stiletto ve topuklu botlar, iddialı görünmeyi sevenler için mükemmel tercihler sunarken, postallar ve sneaker modelleri konforlu şıklığı yansıtıyor. Leopar desenli ve rugan detaylı ayakkabılar, deri ve süetlerin mükemmel uyumuyla birleşiyor. Sezonun trend renkleri arasında iddialı bordolar, bronz ve bakır tonları öne çıkıyor. Farklı topuk boyları ve toka detaylarıyla Divarese'nin şıklığı göz dolduruyor. Metalik, lame ve platin renklerdeki ayakkabılar ise koleksiyonun dikkat çeken diğer unsurları arasında.

Katlama detaylı botlar ve süet işlemeli cowboy çizmeleri, bu trendin en iyi örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Koleksiyonun aksesuar bölümünde ise zengin kutu çanta çeşitliliği dikkat çekiyor. Hacimli shopper çantalar ve parlak dokulu ıslak deriler, çanta segmentinin favori parçaları arasında yer alıyor. Cüzdan ve kemer modelleri de her zamanki gibi Divarese şıklığını gözler önüne seriyor.

Divarese’nin erkek koleksiyonu, minimalist ve yalın tasarımlarıyla öne çıkıyor. Konforu ön planda tutan koleksiyon, eskitme detaylarıyla zenginleştirilmiş deri ve süet ayakkabıları, çizme ve botları içeriyor. Loafer ve sneaker modelleri, şehirli erkeklerin günlük yaşamında rahatlıkla tercih edebileceği seçenekler sunuyor. Bu sezon, deri ve süet detaylarıyla hem şıklığı hem konforu bir arada sunan trekking bot modelleri dikkat çekiyor. Şık ve fonksiyonel tasarımlarıyla çanta, cüzdan ve kemer modelleri de koleksiyonun tamamlayıcı parçaları arasında yer alıyor.

Divarese Sonbahar/Kış 2024-25 koleksiyonu, her an ve her yerde sizi yansıtmaya hazır. Peki siz sezonun enerjisini Divarese ile keşfetmeye hazır mısınız? Cevabınız ‘’evet’’ ise koleksiyonu yakından incelemek için Divarese mağazaları ve divarese.com.tr ’ye davetlisiniz.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.