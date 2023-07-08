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Sinan Akçıl: Serdar Ortaç’a çok kızıyorum

Şarkıcı Sinan Akçıl, önceki akşam Yalova’da sahne aldı. Konser öncesi basın mensuplarıyla buluşan Sinan Akçıl, Serdar Ortaç’a kızgın olduğunu dile getirdi.  

Sinan Akçıl: Serdar Ortaç’a çok kızıyorum

Başarılı şarkıcı Sinan Akçıl önceki akşam Yalova’nın İl oluşunun 28.Yıl etkinlikleri kapsamında sahneye çıktı. 

Sinan Akçıl: Serdar Ortaç’a çok kızıyorum

Sahnede konuşma yapan Belediye Başkanı Mustafa Tutuk “4 yıldır Belediye Başkanıyım bu bu amfi Tiyatroyu bu kadar dolu, tıklım tıkış görmedim maşallah şu an  alanda 10 bin kişi var” diyerek rekor kırıldığını açıkladı.

Sinan Akçıl: Serdar Ortaç’a çok kızıyorum

Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akçıl geçtiğimiz günlerde Serdar Ortaç’ın sosyal medya yayınlarına yaptığı eleştirisi hakkında “Serdar’a çok kızgınım ona bunu elli kere söyledim, yemeğe götürdüm orada söyledim, artık bir kere de halkın önünde söylemek istedim ama ciddiye alacağını düşünmüyorum. Çok sevdiğim bir arkadaşım artık kendine gelip o eski star ceketini giymesini istiyorum” açıklamasında bulundu. 

Sinan Akçıl: Serdar Ortaç’a çok kızıyorum

HADİ GİDİYORUZ BİZİM BAHÇEYE  

Şanlıurfa da konserine sekiz kişi geldiği için konseri iptal eden Yavuz BİNGÖL ile ilgili de konuşan Akçıl “ Bence organizasyon ile ilgili bir durumdur Yavuz bey ile ilgili olduğunu düşünmüyorum, Allah korusun zor bir şey tabi ama benim başıma gelse hadi gidiyoruz bizim bahçeye der sekiz kişiye konser verirdim, şaka bir yana zor bir durum tabiki”.

 Sinan Akçıl: Serdar Ortaç’a çok kızıyorum

 

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