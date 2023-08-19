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Sinan Akçıl kampa girdi!

Yaz başından beri Türkiye’nin birçok farklı ilinde on binlerce kişiyle buluşan Sinan Akçıl, 27 Ağustos’taki Paraf Kuruçeşme Arena konseri öncesinde sıkı bir kampa girdi.

Sinan Akçıl kampa girdi!

Bodrum’daki Vitalica isimli detoks merkezinde özel bir programa katılan başarılı müzisyen, sadece iki günde tam dört kilo verdi.

Sinan Akçıl kampa girdi!

İlk kez çıkacağı Kuruçeşme Arena sahnesi için büyük bir titizlikle hazırlanan Sinan Akçıl, “Kedi” şarkısının klibini de ilk kez burada sevenleriyle buluşturacak.

Sinan Akçıl kampa girdi!

Türk ve yabancı dansçılardan oluşan özel ekiple seyircisine unutulmaz bir gece yaşatacak olan Pop müziğin başarılı ismi, Karadeniz halk oyunları ekibiyle de ses getirecek bir şova imza atacak.

Sinan Akçıl, tüm geliri şehit aileleri ve yakınlarına bağışlanacak bu anlamlı konserinde piyanosuyla da binlerce kişiyi akustik bir yolculuğa çıkartacak.

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