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Sinan Akçıl evliliğin eşiğinden nasıl döndüğünü anlattı!

Sinan Akçıl evliliğin eşiğinden nasıl döndüğünü anlattı! İşte detaylar...

Sinan Akçıl evliliğin eşiğinden nasıl döndüğünü anlattı!

 

Sinan Akçıl, Kültür Bakanlığının düzenlediği Kültür Yolu ve Balon Festivali kapsamında Nevşehir’in incisi Göreme’de sahne aldı. Alanı dolduran on binlerle, şarkılarını hep bir ağızdan söyleyen Akçıl, konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yıllar önce göremeye geldiğini ve o zaman ki kız arkadaşına balon da evlilik teklifi hazırlığı yaptığını anlatan Sinan Akçıl, hava muhalefeti dolayısıyla balon kalkamayınca, bu işte bir hayır vardır diyerek evlilik tekliften vazgeçtiğini ve 2 ay sonra da ayrıldığını söyledi. Sözlerine devam eden Akçıl, “Balon aramıza girdi” açıklamasında bulundu. Sinan Akçıl’ın hangi sevgilisinden bahsettiği merak konusu oldu. Akçıl, Burcu Kıratlı ile iki defa evlenmişti.

 Sinan Akçıl evliliğin eşiğinden nasıl döndüğünü anlattı!

ATATÜRK BİZİM KUTSAL ULU ÖNDERİMİZ
Şarkıcı dijital platformda yayınlanması beklenen 'Atatürk’ dizisinin yayınlanmama kararıyla ilgili de yorumda bulundu. Akçıl,“Atatürk sadece kağıdın üzerinde basılı bir resim değil. Bizim kutsal Ulu Önder’imiz” dedi. Sessiz kalan ünlüler içinde yorum yapan Sinan Akçıl, "Bazı oyuncularımızın Atatürk sevgisine inanmıyorum artık. Çok yazık. O platformla yarın öbür gün iş yaparım düşüncesiyle sessiz kalmalarını hiç birine yakıştıramadım” açıklamasında bulundu.

Sinan Akçıl evliliğin eşiğinden nasıl döndüğünü anlattı!

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