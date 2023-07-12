Sinan Akçıl: Dengeyi iyi sağlıyorum

Klipten bahseden, günlük hayatında milliyetçi ve muhafazakar hareket eden Sinan Akçıl, "Bu kadar eğlenceli bir şarkı uzun süredir yapmadım. Farklı bir klip çekiyoruz. Bir popstar klibi diyebilirim. Evet, günlük hayatımda muhafazakar ve illiyetçiyim ama ben bu dengeyi iyi sağladığımı düşünüyorum. Olduğum gibiyim ve böyle olduğum için seviliyorum. Tam bir yaz klibi ve şarkısı geliyor. " diye konuştu.

"SERDAR ORTAÇ OLDUĞUNU HATIRLA!"

Geçtiğimiz haftalarda da Serdar Ortaç'ın Tiktok üzerinden yaptığı canlı yayınlar ile ilgili de açıklama yapan Sinan Akçıl, "Serdar’a çok kızgınım. Ona bunu 50 kere söyledim; yemeğe götürdüm orada söyledim, artık bir kere de halkın önünde söylemek istedim ama ciddiye alacağını düşünmüyorum. Çok sevdiğim bir arkadaşım artık kendine gelip o eski star ceketini giymesini istiyorum" cümlelerini kullanmıştı. Bu konuyla ilgili soruları yanıtlayan Akçıl, "Defalarca yemeğe gittik, konuştuk. Ona dedim ki sen, Kenan ve Tarkan var. Serdar Ortaç olduğunu hatırla. Bir kere de instagramdan yazdım işe yarayacağını düşündüm ama yaramadı. Ülkemizin eski Serdar'a çok ihtiyacı var." dedi.

"UZİ SİTEM ETMEKTE HAKLI"

Yine geçtiğimiz günlerde Mustafa Sandal ve Rapçi Uzi arasında yaşanan sahneye önce çıkma tartışması hakkında da konuşan Sinan Akçıl, "Uzi sitem etmekten bence haklı. Ya ayrı ayrı günlerde yapıcaklar. Ya da en son Uzi'ye bırakıcaklar. Kuşakların birbirini hazmetmesi lazım. Saygı tabii ki önemli ben de Mustafa Sandal'a saygı duyuyorum. Sahne olarak Uzi en son çıkmak isteyebilir. Bence bu çok normal." diyerek rapçiye destek verdi.

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