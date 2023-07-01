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Sinan Akçıl'dan Serdar Ortaç'a ağır uyarı

Sinan Akçıl, meslektaşı Serdar Ortaç'ın Instagram'dan sık sık canlı yayın açmasına tepki gösterdi. İşte haberin detayları...

Sinan Akçıl'dan Serdar Ortaç'a ağır uyarı

Sinan Akçıl, meslektaşı Serdar Ortaç'ın Instagram'dan sık sık canlı yayın açmasına tepki gösterdi.

 Sinan Akçıl'dan Serdar Ortaç'a ağır uyarı

Ortaç'ın canlı yayın video'suna cevap veren Akçıl, "Serdar Ortaç ne yapıyorsun böyle, bin kere söyledim sana seni çok sevdiğim için. Şu star ceketini tekrar giy diye eski Serdar gibi gizemini koru enerjini sahnede göster. Hastalığı da düşünce yapınla yen diye, haklısın dedim, ama aynı şeyler. Üzülüyorum çok önemli bir adamsın, ama hiçbir zaman farkına varamıyorsun ya da hepimizle dalga geçiyorsun.

Sinan Akçıl'dan Serdar Ortaç'a ağır uyarı

Saçma TikTok yayınlarını bitirdin şimdi de Instagram yayınları mı başladı? Yapma Ortaç... İhtiyacın yok, çok konusmak istiyorsan ara beni saatlerce dertleşirim seninle... Seni çok sevdigim için yazmak zorundayım bunu" dedi.

Sinan Akçıl'dan Serdar Ortaç'a ağır uyarı

Ortaç'ın canlı yayın sırasında sigara içmesi ve bunalımda gibi olması takipçilerinin de tepkisini çekti.

Sinan Akçıl'dan Serdar Ortaç'a ağır uyarı

 

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