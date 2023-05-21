  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Sinan Akçıl'dan çocuk itirafı

Daha önce 4 kez imam nikâhı kıydırdığını itiraf eden Sinan Akçıl'dan çocuk itirafı geldi. İşte detaylar...

Sinan Akçıl'dan çocuk itirafı

Sinan Akçıl, konser maratonuna hız kesmeden devam ediyor. 19 Mayıs'ı Ankara'da gençler ile kutlayan Akçıl doğum günü olan 20 Mayıs'ta İzmir'in Menemen ilçesindeki Çilek Festivali'nde sahne aldı.

 Sinan Akçıl'dan çocuk itirafı

Festival alanını dolduran binlerce kişiyle adeta halk korosunu oluşturan Akçıl yaklaşık 2 saat sahnede kaldı. Akçıl sahnede performansına devam ederken bir anda müziğin durması ile şaşkınlık yaşarken devamında led ekranlara yansıtılan annesi Gaye Nadide ÇaSinan Akçıl'dan çocuk itirafığlayan’ın görüntüsü ve doğum günü kutlaması Akçıl'ı duygulandırdı.


Sahneye gelen dev çilekli pastayı üfleyen Akçıl, baba olmayı diledi. Sahne sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akçıl, "Benim için çok güzel bir gün doğduğum günü İzmir'de sahnede beni seven insanlar ile kutladım. Annemden gelen mesajı hiç beklemiyordum bir anda sahnede onun sesini duyunca duygulandım” dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Defne Samyeli'yle sevgili olduklarını kabul eden Sinan Akçıl'dan şaşırtan itiraf geldi
  Magazin

Defne Samyeli'yle sevgili olduklarını kabul eden Sinan Akçıl'dan şaşırtan itiraf geldi

Sinan Akçıl’dan İzmir çıkarması
  Magazin

Sinan Akçıl’dan İzmir çıkarması

Sinan Akçıl: Şarkı söyledikten sonra hak ettiğim değeri gördüm
  Magazin

Sinan Akçıl: Şarkı söyledikten sonra hak ettiğim değeri gördüm

Eski sevgililer Hadise ile Sinan Akçıl'ın şarkı rekabeti
  Magazin

Eski sevgililer Hadise ile Sinan Akçıl'ın şarkı rekabeti

"4 tane eşim var diyen" Sinan Akçıl'dan yeni açıklama
  Magazin

"4 tane eşim var diyen" Sinan Akçıl'dan yeni açıklama

Ajda Pekkan'ın sevgilisi var mı? Pekkan'da flaş açıklama...
  Magazin

Ajda Pekkan'ın sevgilisi var mı? Pekkan'da flaş açıklama...