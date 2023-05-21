 Sinan Akçıl'dan çocuk itirafı

Sinan Akçıl, konser maratonuna hız kesmeden devam ediyor. 19 Mayıs'ı Ankara'da gençler ile kutlayan Akçıl doğum günü olan 20 Mayıs'ta İzmir'in Menemen ilçesindeki Çilek Festivali'nde sahne aldı.

Festival alanını dolduran binlerce kişiyle adeta halk korosunu oluşturan Akçıl yaklaşık 2 saat sahnede kaldı. Akçıl sahnede performansına devam ederken bir anda müziğin durması ile şaşkınlık yaşarken devamında led ekranlara yansıtılan annesi Gaye Nadide Ça ğlayan’ın görüntüsü ve doğum günü kutlaması Akçıl'ı duygulandırdı.



Sahneye gelen dev çilekli pastayı üfleyen Akçıl, baba olmayı diledi. Sahne sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akçıl, "Benim için çok güzel bir gün doğduğum günü İzmir'de sahnede beni seven insanlar ile kutladım. Annemden gelen mesajı hiç beklemiyordum bir anda sahnede onun sesini duyunca duygulandım” dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.