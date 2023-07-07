Sinan Akçıl'dan bomba açıklamalar

Çok özel itiraflarda bulunan Sinan Akçıl geçtiğimiz günlerde fanlardan bir mesaj aldım girdim baktım, ‘Ferhat Göçer beni Twitter’dan engellemiş. Sanırım eski eşimle bana düğünde yaşattığı yakışıksız olayın polemiği yüzünden… Güldüm geçtim kendisine. Aralarında kariyeri adına çok önemli hit şarkıların da olduğu 7, 8 şarkı veren bir adamı engellemesi çocukça bir hareket gibi geldi bana ama canı sağolsun. Zaten ben takip etmiyormuşum, merak ettiğim bir kişi değil.

SİNAN AKÇIL DEMET AKALIN’A SESLENDİ

Sinan Akçıl; “Demet Akalın’a şarkı yaptım Okan Kurt her gün bu şarkıyı dinliyor arabada en yüksek sesle, Okan şarkı kokusunu çok iyi alır. Tam bir yaz hiti, hadi ismini de verelim şarkının adı "Her Yerde Çalıyor".

Tembellik yapmazsa ki tembel bir kadın değildir, söyleyecek. ikimiz de çok yoğunuz bu dönem, stüdyoya giremedik. Ona dedimki Temmuz sonuna kadar okuman lazım.

Demet’e özel yazıldı, başkası söylesin istemem ama şarkıyı elimde zor tutuyorum!

HANDE YENER İLE TEKRAR ÇALIŞMAKLA İLGİLİ SORUNUM YOK

Kadir Çetin’in ‘Hande Yener ile hala dargın mısınız?’ sorusuna yanıt veren şarkıcı, ‘Hande Yener ile ortak bir arkadaşımız vasıtası ile selamlaştık, Hande’yi severim.

NE MUTLU BANAKİ BU YAZ KONSERLERDE SEYİRCİ REKORU KIRIYORUZ

Kadir Çetin’in bazı sanatçıların sadece club ve beachlerde çıktığını söylemesi üzerine Akçıl, ‘ben daha çok halk konseri veriyorum, en son İzmir, İstanbul, Kağıthane ve Trabzon’da rekor kıran konserlere imza attık bu konserlerin toplam seyircisi 150 bini aşkındı. Yaz boyunca da halk konserlerimiz büyük bir coşkuyla devam ediyor.” açıklamasında bulundu.

Kuşadası’ndan gerçekleşen yayında Kuşadası belediye başkanı Ömer Günel ile ilgili de açıklamada bulundu. Türk siyasetinde yıllarca kendine önemli yer bulacak genç, dinamik ve değerli bir isim. Hizmet anlamında Kuşadası 5 Bodrum 0!

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.