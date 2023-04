Sezin Karameşe “On Dün Önceki Kız”ın imza günlerinde okurlarıyla bir araya geliyor

Binlerce okura ulaşan Otuz Yedi’nin ardından yine nefes kesici bir kurguyla edebiyatseverlerin karşısına çıkan Sezin Karameşe, okurlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Kardeşinin kaybından sonra hayatını değiştirmek isteyen Leyla’nın yaşadıklarını ve seçimlerini ele alan “On Dün Önceki Kız” kitabı’nda geçmiş geçmiş olmaktan çıkıp duygu ve heyecan dolu bir maceraya dönüşüyor. Sezin Karameşe’nin özgün kaleminde hayat bulan ve İnkılâp Kitabevi imzasıyla raflardaki yerini alan; “On Dün Önceki Kız” ne klasikleşmiş bilim kurgu ne de bir roman kitabı hikâyesine hapsolarak; okuyucuyu duygu yüklü tahmin edilemez bir yolculuğa çıkarıyor.

Sezin Karameşe, merakla beklenen ikinci kitabı “On Dün Önceki Kız” ile 29 Nisan Cumartesi günü saat 13.00’de İstanbul Kanyon AVM, 30 Nisan Pazar günü saat 16.00-17.30’da Penguen Suadiye, 6 Mayıs Cumartesi günü saat 13.00’de İzmir Karşıyaka Hilton Dr’da ve 20 Mayıs Cumartesi günü saat 13.00’da Ankara Tunalı DR’da okurlarıyla bir araya geliyor.

EDEBİYATSEVERLERİN HAFIZASINDA YER EDİNECEK BİR HİKÂYE

Büyük bir buhran içinde intiharı düşünürken, parapsikolojik deneyimler sunan bir tedavi merkezine rastlayan Leyla’nın hikâyesini ele alan Sezin Karameşe, kazada kaybettiği kardeşinin gölgesinde kalan ve psikolojisi bozulan annesini diğer yandan kendini alkole veren babasıyla oldukça karanlık günler geçirmesini ve ölüm seçeneğini düşünmeye başlamasını duygu dolu bir dil ile anlatıyor. Geleceğe gittiğinde mutlu olduğu güzel bir an gören Leyla, ölüm fikrini aklından atmayı başarıyor ancak bugüne geri döndüğünde hiçbir şeyin göründüğü kadar kolay olmadığını fark ediyor ve aşk ile dostluk arasında gidip geleceği zorlu bir sınava tabi tutuluyor. Seçimleriyle karşı karşıya kalan ana karakterin, bildiğimiz kavramlara bambaşka gözle bakmamıza yol açacak yolculuğu; Sezin Karameşe’nin kalemi ile insana dair en saf duygu aktarımıyla veriliyor.



KİTAP HAKKINDA

Yaşanmışlıkların acısı, hayatı çekilmez bir hale getirmeye başladığında tek çare ölmek midir? Bir ihtimal daha varsa buna kim hayır diyebilir?

Leyla için bir ihtimal daha vardı ve hayır diyemedi. Yolları Müphem ailesi ile kesiştiğinde hayatına yepyeni bir umut ışığı doğdu. Şimdi, geçmişe ve geleceğe gidecek, her şeyin düzelmesi için elinden geleni yapacaktı. Fakat geleceğe vardığında asla karşılaşmaması gereken biriyle karşılaştı. Yaptığı her hamle olayları daha da içinden çıkılmaz bir noktaya sürüklerken kendisini, aşkı ve arkadaşlığı sorguladığı karanlık bir labirentin içinde çıkış yolu ararken buldu.



İlk romanı Otuz Yedi ile büyük yankı uyandıran Sezin Karameşe, zihninin dehlizlerinden çıkardığı olağanüstü bir kurguyla yeniden okur karşısında. On Dün Önceki Kız’ı okurken nefesinizi tutacak, gelmesini asla istemediğiniz bir sona merakla koşacaksınız. Ve orada sizi büyük bir sürpriz bekliyor olacak.



YAZAR HAKKINDA

Sezin Karameşe

Ankara’da 1996 yılında doğdu, Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 2016 yılında açtığı YouTube kanalıyla altı yüz bine yakın insana ulaştı. Çocukluğundan beri okumaya ve yazmaya olan merakı onu 2021 yılında yayımlanan Otuz Yedi adlı romanıyla edebiyata kazandırdı. Hayatını Ankara’da sürdürmekte, okumakta, yazmakta ve düşlemekte.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.