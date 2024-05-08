“Şen Makas” her gece değişen farklı bir sonla eğlenceye devam ediyor

Tiyatrokare’nin 1996 yılında ilk kez sahneye taşıdığı yeni bir tür polisiye interaktif komedi “Şen Makas”, 2019 yılında günümüzün yeni dijital anlayışıyla, izleyicilerin telefonları açık bir şekilde, sosyal medya hesaplarından ve oturdukları yerden sordukları sorularla, katılım sağlayabilecekleri şekilde güncellenmişti.

Türkiye’nin her köşesinde kapalı gişe oynanan komedi oyunu ‘Şen Makas’, sezon başında Melek Baykal ve Jess Molho’nun çekimleri nedeniyle repertuardan kaldırılmıştı. Ancak yoğun ilgi üzerine tekrar sahneleniyor.

HER GECE BAŞKA OYUN HER GECE BAŞKA KAHKAHA

Amerikan Tiyatro tarihinin en uzun süreli oynanan oyunu olarak Guiness Rekorlar Kitabına geçen “Şen Makas”, Türkiye’ de de kendi rekorunu kırmak için yola çıkıyor. Oyunda bir cinayet işleniyor. Seyircilerin tanıklığı ile oyundaki dört katil zanlısından, katilin kim olduğu bulunmaya çalışılıyor. Seyircinin sosyal medya hesaplarından ve interaktif oturduğu koltuğundan sorularıyla katıldığı oyun, her gece farklı bir sonla bitiyor. Bu özelliği ve değişen komedi unsurlarıyla, oyunu defalarca izlemeye, kendi istedikleri katilin hesap vermesi için grup bileti alarak izlemeye gelenlerle, eğlence “Şen makas” oyununda devam ediyor.

Nedim Saban’ın sahneye taşıdığı interaktif komedi oyunun müzikleri Flört Grubundan Çağatay Kerhibar’a ait..

Melek Baykal, Fatih Gülnar, Müge Kement, Özgür Yetkinoğlu, Selim Tezin ve Jess Molho’nun rol aldığı oyun, 21 Mayıs’ta Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde 31 Mayıs Mall of Moi Sahne’de seyirci ile buluşuyor.

“ŞEN MAKAS” OYUN TARİHLERİ

21 Mayıs Salı 20.30 Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi

31 Mayıs Cuma 20.30 Moi Sahne

6 Haziran Perşembe 20.30 Ankara- Meb Şura Salonu

13 Haziran Cuma 20.30 Trump Kültür ve Gösteri Merkezi

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