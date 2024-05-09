 8.Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri sahiplerini buldu

2016-2017 Tiyatro Sezonunda başlatılan merhum tiyatro eleştirmeni, gazeteci ve yazar Üstün Akmen’in anısına düzenlenen Üstün Akmen Tiyatro Ödüllerinin Şaylan Akbaşoğlu Akmen başkanlığında Anta Toros, Ayşen İnci, Derya Özgören, Levent Kurumlu, Kıvanç Terzioğlu, Mahmut Şenol ve Pınar Çekirge'den oluşan seçici kurul üyeleri 2023-2024 sezonunda İstanbul'daki oyunları seyrederek değerlendirdi.

Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri Danışman ve Konsey Üyeleri arasında Şaylan Akbaşoğlu Akmen, Tamer Levent, Suna Keskin, Gülçin Üstüntaş, Şenay Tanrıvermiş, Güler Berkin ve Cengiz Özek bulunuyor.

Bu yıl 8.incisi düzenlenen Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri geçtiğimiz gün Bakırköy'de İBB Cem Karaca Kültür Merkezi'nde yapılan görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Gece Empati Dans Tiyatrosu Hakan Ceyhan Dance Company gösterisi ile renklendirdi.

Kıvanç Terzioğlu ve Şaylan Akbaşoğlu Akmen'in sunumlarını yaptığı gecede Nişan Şirinyan ve Serpil Tamur'a Ustaya Saygı Ödülü, Mehmet Esatoğlu, Hamit Demir ve Gül Göker'e Üstün Akmen Onur Ödülü, Ani İpekkaya, Suphi Tekniker ve Aysan Sümercan'a Üstün Akmen Emek Ödülü, Kemal Başar'a Üstün Akmen Özel Ödülü ve Prof.Dr. Ayşegül Yüksel'ede Üstün Akmen Tiyatro Eleştirmen Onur Ödülü takdim edildi.

2024 Seçici Kurul Özel Ödülü:

Kozmopolitan Tiyatro - Bay Samir / Gökhan Gürün & Kerim Urun

Merdane / Cüneyt Uzunlar

Lemur Company - Disko Topu / Nihan Doğa

2024 Üstün Akmen Teşvik Ödülü:

Othello! Seyircili İntikam Provası / Meltem Erkultulgu & İpek Sarılar

Tebdil-i Mekan / Apartman Sahne

Sırrımdaki Kambur / Pray Tiyatro & Kreatif Sanat

Yılın Sanata Destek: İBB Kültür A.Ş.

Yılın Dekor Tasarımı: Ceyda Balaban, CRAFT - Sığınak

Yılın Kostüm Tasarımı: Cemre Melis Çınar, BAHT TİYATRO & VAG YAPIM Bir Yaz Gecesi Rüyası Müzikali

Yılın Işık Tasarımı: Cem Yılmazer, PİU ENTERTAİNMENT & ÇOLPAN İLHAN SADRİ ALIŞIK TİYATROSU Küheylan

Yılın En İyi Oyun Müziği: Albin Sopa, KATS SAHNE - Caesar İntikam Provası ve Kenan Doğulu, TİYATRO İN - Kim Bu Ben

Yılın Koreografisi:Sinem Ceylan, BAHT TİYATRO & VAG YAPIM - Bir Yaz Gecesi Rüyası Müzikali

Yılın Dramaturgu: Ömer İvedi, TİYATRO ANTİ - Anahtar Deliğinden Gişeye Bakan Üç Kişi ve Sonat

Yılın Ekip Oyunu:Sevgi Soysal Yaşamakta Israr Ediyor, BOĞAZİÇİ GÖSTERİ SANATLARI TOPLULUĞU -

Yılın Umut Veren Kadın Oyuncusu:

Gülşah Yavuz, ENDLESS ART TAKSİM- Mavi Müzikhol

Büşra Şensoy, ODA TİYATROSU - Montaigne

Diana Chilingaryan, HANGARDZ YAPIM - Yüreğim Dağlardadır

Yılın Umut Veren Erkek Oyuncusu:

Oğuzhan Aksu & Adil İrfanoğlu, KADIKÖY BOA SAHNE - Ceviz Ağacı

Sevkan Çelik & Mahmut Ugar, MERDİVENALTI TİYATRO - Aut

Yılın Komedi Oyunu: Sır, GATE PRODUCTİON

Yılın Kadın Komedi Oyuncusu: Mahperi Mertoğlu, İBB ŞEHİR TİYATROSU - Gidiş Dönüş Moskova (Retro)

Yılın Erkek Komedi Oyuncusu: Tayanç Ayaydın, GATE PRODUCTİON- Sır

Yılın Yardımcı Rolde Kadın Oyuncusu: Dilek Uluer, ASMALI SAHNE - Hepimiz Sustuğumuz Yerden Yaralıyız

Yılın Yardımcı Rolde Erkek Oyuncusu: Ahmed Saka, MODA SAHNE - Othello

Yılın Kadın Oyuncusu: Müge Saut, ALT KAT SANAT - Ten Rengi

Yılın Erkek Oyuncusu: Ümit Erlim, DECOLLAGE ART SPACE - Treplev

Yılın Yerli Oyun Yazarı: Doğaç Gözüdeli, YAPI TİYATRO - O ZAMAN KÜS ÖLENE KADAR

Yılın Yönetmeni: Prof.Dr. Erhan Tuna, TİYATRO TATAVLA - Troya'lı Kadınlar

Yılın Prodüksiyonu: Aşık Shakespeare, ÇOLPAN İLHAN SADRİ ALIŞIK TİYATROSU & PİU ENTERTAİNMENT

Yılın Müzikali: Dracula, KUMBARA GÖRSEL SANATLAR

Yılın Oyunu: Tarihte Yaşanmamış Olaylar, KADIKÖY BOA SAHNE

Özel Plaket: EMPATİ DANS TİYATROSU / HAKAN CEYHAN DANCE COMPANY

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