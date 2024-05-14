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"Shakespeare'in Hayaleti" Türkiye'ye geliyor 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu'nun Kıbrıs'taki gösterimlerinde kapalı gişe oynayan ve yoğun ilgi gören oyunu 'Shakespeare'in Hayaleti' 21 Mayıs Salı günü 20:30'da Mersin Mezitli Belediyesi Kültür Merkezi’nde sahnelenecek. 

"Shakespeare'in Hayaleti" Türkiye'ye geliyor 

Oyun intikam isteyen ve intikama doymayan bir kralın Shakespeare’in hayaleti ile karşılaşması ile başlar. Kral gözü doymaz, kibirli, tahtını bırakmamak için her türlü kötülüğü yapabilecek türdendir.

"Shakespeare'in Hayaleti" Türkiye'ye geliyor 

Bir yandan tüm yaptığı kötülüklerin farkındadır ve kendi kendinden intikam almak ister, diğer yandan ise tahtın ona bahşetmiş olduğu güç onu esir almış durumdadır. Kral adeta tahtına yapışmışcasına onu bırakmak istemez. Shakespeare’in hayaleti kralın anlattıklarını dinlerken bir yandan da kendi zihninde ona bir son yazmakla meşguldür. Kral’ın sonu, onun karanlık zihni tarafından belirlenecektir.

"Shakespeare'in Hayaleti" Türkiye'ye geliyor 

Ufuk Aydoğan'ın yazdığı, Yönetmenliği'ni Batuhan Oruç'un yaptığı oyunda Ömer Dündar, Ufuk Aydoğan, Sehernaz Yardımcı, Fatima Saatova oynuyor. Işık tasarımı'nı Mehmet Saygıer'in yaptığı oyunda Dekor tasarım'ı da Cem Taşlıovalı'ya ait.

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