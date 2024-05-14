"Shakespeare'in Hayaleti" Türkiye'ye geliyor 

Oyun intikam isteyen ve intikama doymayan bir kralın Shakespeare’in hayaleti ile karşılaşması ile başlar. Kral gözü doymaz, kibirli, tahtını bırakmamak için her türlü kötülüğü yapabilecek türdendir.

Bir yandan tüm yaptığı kötülüklerin farkındadır ve kendi kendinden intikam almak ister, diğer yandan ise tahtın ona bahşetmiş olduğu güç onu esir almış durumdadır. Kral adeta tahtına yapışmışcasına onu bırakmak istemez. Shakespeare’in hayaleti kralın anlattıklarını dinlerken bir yandan da kendi zihninde ona bir son yazmakla meşguldür. Kral’ın sonu, onun karanlık zihni tarafından belirlenecektir.

Ufuk Aydoğan'ın yazdığı, Yönetmenliği'ni Batuhan Oruç'un yaptığı oyunda Ömer Dündar, Ufuk Aydoğan, Sehernaz Yardımcı, Fatima Saatova oynuyor. Işık tasarımı'nı Mehmet Saygıer'in yaptığı oyunda Dekor tasarım'ı da Cem Taşlıovalı'ya ait.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.