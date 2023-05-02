 Şeyma Subaşı evlendi! Subaşı imzayı atar atmaz bakın ne yaptı?

Şeyma Subaşı Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlendi.

Subaşı'nın nikahtan fotoğrafları sosyal medyaya düştü.



Sosyal medya fenomeni imzayı atar atmaz ilk işi ise Instagram oldu.



Subaşı, Instagram'daki profiline Şeyma Alsaloussi yaptı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.