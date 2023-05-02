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Şeyma Subaşı evlendi! Subaşı imzayı atar atmaz bakın ne yaptı?

Sosyal medya fenomen Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlendi. İşte haberin detayları...

Şeyma Subaşı evlendi! Subaşı imzayı atar atmaz bakın ne yaptı?

Şeyma Subaşı Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlendi.

 Şeyma Subaşı evlendi! Subaşı imzayı atar atmaz bakın ne yaptı?

Subaşı'nın nikahtan fotoğrafları sosyal medyaya düştü.

Şeyma Subaşı evlendi! Subaşı imzayı atar atmaz bakın ne yaptı?
Sosyal medya fenomeni imzayı atar atmaz ilk işi ise Instagram oldu.

Şeyma Subaşı evlendi! Subaşı imzayı atar atmaz bakın ne yaptı?
Subaşı, Instagram'daki profiline Şeyma Alsaloussi yaptı.

 Şeyma Subaşı evlendi! Subaşı imzayı atar atmaz bakın ne yaptı?

 

 

 

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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