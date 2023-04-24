 Şeyma Subaşı, düğününe ablasını çağırmıyor mu? Subaşı'dan ablası için flaş açıklama...

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra ikinci kez nikah masasına oturmak için gün sayan Şeyma Subaşı'dan flaş bir karar geldi. "Düğünüme ruhu özel insanlar katılacak, ablam dahi hayatımda olmayacak" diyen Subaşı’nın ablasını düğününe davet etmediği iddia edildi.



Subaşı, yeni bir paylaşım yaparak ablasıyla ilgili konuştu: "Ablamı 2-3 ay önce büyük bir mutlulukla düğünüme davet ettim. Ama o bahaneler bularak gelemeyeceğini söyledi. Tabii ki de hayal kırıklığına uğradım, üzüldüm. Ama pek de değil. Neden? Çünkü her insanın bir anlama kapasitesi var sonuçta. Eğer şimdi karşındaki insandan onun kapasitesinin üstünde bir şey beklersen hayal kırıklığına uğramış olursun. Ben hayal kırıklığına uğramıyorum şu anda artık. O başka bir bahane bulup, beni başka bir türlü suçlayıp, kafasında kendini rahatlatarak bir şeyler bulabilir. Anlatamıyorum bence, pek anlatmayayım da zaten çok özel konular. Ama ablam düğünüme davetliydi, kendisi gelmemeyi tercih etti. Bu kadar."

Şeyma Subaşı ve Meedo, 5 Mayıs'ta 2 gün sürecek bir düğün töreni ile Marakeş'te dünyaevine girecek.

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