 Serkan Çayoğlu eşi Özge Gürel'in en sevdiği huyunu açıkladı

Aslı İnandık ile Serkan Çayoğlu’nun başrolleri paylaştığı Oregon filmi için Hürriyet'ten Cansu Topçu'ya röportaj verdi.

İkili, eşleriyle ilgili de konuştu

Eşinizin en sevdiğiniz yönü nedir?

Aslı İnandık: Her koşulda yanımda olması. Hayatta her zaman iki kişiymişiz gibi hissettirmesi.

Serkan Çayoğlu: Özge, (Gürel) en sıkıcı ortamda bile eğlenecek bir şeyler bulur. Onun yanında sıkılmak mümkün değil. O yüksek enerjisi en sevdiğim yönü.

Özel hayatlarınızda da eğlenceli olan taraf sizler misiniz?

Aslı İnandık: Serkan’ın cevabını ben verebilir miyim, kesinlikle Özge (Gürel) daha eğlenceli! Bize geldiler bir gün. Özge ve ben kombinasyonundan kimseye konuşma fırsatı kalmadı. Serkan zaten gerektiği zaman bir cümle kuruyor.

Serkan Çayoğlu: Ahad (Kazmaz) da artık masayı terk etti, gitti mangalın başına.

Aslı İnandık: Özge ve ben bütün gece susmadan konuştuk.

Serkan Çayoğlu: İkisinin de enerjisi çok yüksek. Ben daha sakin biriyim. Bizim ilişkide de Özge çok enerjik ve eğlencelidir. Ben de uyum sağlarım. Arkadaşlarım Özge ile tanıştıktan sonra artık onun arkadaşı olur.

Aslı İnandık: Serkan’ın çok karanlık bir komedi anlayışı var. Setin ilk bir haftası çözememiştim. Ama Serkan’ı tanıdıktan sonra anlıyorsun. Sette Serkan şaka yaptığı zaman herkes gülüyordu, çünkü ondan da hiç beklemiyorsun.

Serkan Çayoğlu: Evet, çoğu zaman da buz kestirdim. Bir tek ben eğleniyordum o sırada.

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